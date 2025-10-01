Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague'de Paris Basketball karşısında ilk maçına çıkacak

Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası olan EuroLeague'de bugün yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları kapsamında son şampiyon Fenerbahçe Beko ilk maçına çıkacak.

Temsilcimiz EuroLeague'nin 2025-2026 sezonunun ilk maçında Paris Basketball ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE BEKO - PARİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Paris maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı açıklanan bilgilere göre Juan Carlos Garcia (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya) ve Sergio Silva (Portekiz) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO - PARİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'nin 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Paris maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko bu sezon ilk resmi karşılaşmasına Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş karşısında çıktı. Kupayı kazanan sarı-lacivertliler Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin yeni sezonunda ise Tofaş'a konuk oldu.

Karşılaşmada Fenerbahçe son sayı galibiyetiyle kaybetti. Yeni sezona 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ile başlayan sarı-lacivertliler, EuroLeague'de Paris karşısında kesin bir galibiyet almayı hedefliyor.