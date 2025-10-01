Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague'de Paris Basketball karşısında ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. EuroLeague'in son şampiyonu temsilcimiz Fenerbahçe bugün yeni sezonda ilk maçına çıkacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izleneceği merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague'de Paris Basketball karşısında ilk maçına çıkacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 17:24

Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası olan 'de bugün yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları kapsamında son şampiyon ilk maçına çıkacak.

Temsilcimiz EuroLeague'nin 2025-2026 sezonunun ilk maçında Paris Basketball ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague'de Paris Basketball karşısında ilk maçına çıkacak

FENERBAHÇE BEKO - PARİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Paris maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı açıklanan bilgilere göre Juan Carlos Garcia (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya) ve Sergio Silva (Portekiz) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague'de Paris Basketball karşısında ilk maçına çıkacak

FENERBAHÇE BEKO - PARİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'nin 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Paris maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko bu sezon ilk resmi karşılaşmasına Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş karşısında çıktı. Kupayı kazanan sarı-lacivertliler Türkiye Sigorta Ligi'nin yeni sezonunda ise Tofaş'a konuk oldu.

Karşılaşmada Fenerbahçe son sayı galibiyetiyle kaybetti. Yeni sezona 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ile başlayan sarı-lacivertliler, EuroLeague'de Paris karşısında kesin bir galibiyet almayı hedefliyor.

ETİKETLER
#Basketbol
#Fenerbahçe Beko
#euroleague
#s sport plus
#Paris Basketball
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.