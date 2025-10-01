Karabağ Kopenhag maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maçın başlamasına saatler kaldı

Kategoriler
Devler Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bugün (1 Ekim 2025 Çarşamba) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Karabağ ile Kopenhag karşı karşıya gelecek.
Kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler tarafından Karabağ - Kopenhag maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.
Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak olan Karabağ - Kopenhag maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.
Karabağ bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 3-2 galibiyet alan Karabağ, Devler Ligi'nde yeni sezona 3 puanla başladı. Karabağ, Kopenhag karşısında da 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Kopenhag ise Devler Ligi'nin ilk haftasında Leverkusen ile karşı karşıya geldi. Kopenhag kendi evinde oynadığı mücadeleden 2-2 beraberlik ile ayrıldı ve 1 puan aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Karabağ - Kopenhag maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.45'te başlayacak.
Karabağ 23 Temmuz 1951 yılında Azerbaycan'ın Ağdam şehrinde kurulmuştur. Mavi-beyaz renklerini kullanan takım iç saha karşılaşmalarını 31 bin 200 kişilik Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynuyor.
Karabağ tarihi boyunca 12 Azerbaycan Premyer Liqası, 8 Azerbaycan Kuboku, 1 Azerbaycan Süper Kupası, 2 Azerbaycan SSC Milli Futbol Ligi ve 1 Azerbaycan SSC Milli Futbol Kupası kazanmıştır.
Avrupa Kupaları'nda ise toplam 176 karşılaşmaya çıkan Karabağ'ın istatistikleri şöyle: