Fenerbahçe turu geçti mi, kiminle oynayacak? Şampiyonlar Ligi'nde tur heyecanı

Avrupa'da mücadelesine devam eden Fenerbahçe, Feyenoord'u yenerek play off turuna adını yazdırmayı başardı. Nefes kesen maç sonrasında tur atlayan FB, mücadelesini sürdürecek.

FENERBAHÇE TURU GEÇTİ Mİ?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı Feyenoord'u mağlup ederek play off turuna adını yazdırdı. Fenerbahçe eleme turunu geçerek play off turunda mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini yenen FB, play off turunda ülkemizi temsil etmeye devam edecek.

FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK, EŞLEŞECEK?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play off turuna yükseldi. Sarı lacivertli ekip lay-off'ta Nice -Benfica eşleşmesinin kazananı Benfica ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE TUR PARASI NE KADAR 2025?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe, 4 milyon 300 bin euroluk para ödülünü kazandı. Sar lacivertli ekip, play off turunda Benfica'yı elemesi halinde 19 milyon civarında para ödülü kazanacak.