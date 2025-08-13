Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe turu geçti mi, kiminle oynayacak? Şampiyonlar Ligi'nde tur heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Feyenoord ile karşı karşıya geldi. 5-2'lik skorla rakibini mağlup eden Fenerbahçe turu geçti mi merak edilirken play off turu heyecanı başlıyor. Jhon Duran ve Brown gibi isimlerin yer aldığı sarı lacivertli ekipte Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor.

Fenerbahçe turu geçti mi, kiminle oynayacak? Şampiyonlar Ligi'nde tur heyecanı
'da mücadelesine devam eden , 'u yenerek play off turuna adını yazdırmayı başardı. Nefes kesen maç sonrasında tur atlayan FB, mücadelesini sürdürecek.

FENERBAHÇE TURU GEÇTİ Mİ?

Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda karşılaştığı Feyenoord'u mağlup ederek play off turuna adını yazdırdı. Fenerbahçe eleme turunu geçerek play off turunda mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini yenen FB, play off turunda ülkemizi temsil etmeye devam edecek.

Fenerbahçe turu geçti mi, kiminle oynayacak? Şampiyonlar Ligi'nde tur heyecanı

FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK, EŞLEŞECEK?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play off turuna yükseldi. Sarı lacivertli ekip lay-off'ta Nice -Benfica eşleşmesinin kazananı Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe turu geçti mi, kiminle oynayacak? Şampiyonlar Ligi'nde tur heyecanı

FENERBAHÇE TUR PARASI NE KADAR 2025?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde turuna yükselen Fenerbahçe, 4 milyon 300 bin euroluk para ödülünü kazandı. Sar lacivertli ekip, play off turunda Benfica'yı elemesi halinde 19 milyon civarında para ödülü kazanacak.

TGRT Haber
