Fenerbahçe Viktoria Plzen arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! FB Viktoria Plzen kaç kez karşılaştı?

Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Fenerbahçe Viktoria Plzen maçı öncesinde geçmiş maçlar yeniden araştırıldı. İki takımın daha önce kaç kez karşılaştığı dikkat çekti.
Sarı lacivertli ekip daha önce Viktoria Plzen ile UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Deplasmanda oynanan ilk maçı 1-0 kazanan FB, rövanşta evinde 1-1 beraberlik yakalamıştı.
7 Mart 2013 – Plzen (Çekya) → FC Viktoria Plzen 0-1 Fenerbahçe SK
14 Mart 2013 – İstanbul (Türkiye) → Fenerbahçe SK 1-1 FC Viktoria Plzen
6 Kasım 2025 – Plzen (Çekya) → FC Viktoria Plzen -:- Fenerbahçe SK
İki takım toplamda 2 kez karşı karşıya geldi. 2012/13 sezonu UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda oynanan maçı FB deplasmanda 1-0 kazanırken İstanbul'da 1-1 berabere kaldı. Yarın akşam oynanacak olan karşılaşma ise 3. olacak. 2025/26 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yarın karşı karşıya gelecekler.
UEFA Kupası: 54O, 18G, 10B, 26M, 72A, 91Y
UEFA Avrupa Ligi: 97O, 48G, 28B, 21M, 140A, 100Y
Avr. Şamp. Kulüpler Kupası: 33O, 9G, 4B, 20M, 30A, 70Y
Şamp. Ligi Eleme: 42O, 15G, 13B, 14M, 62A, 51Y
Şamp. Ligi: 40O, 11G, 6B, 23M, 42A, 70Y
Kupa Galipleri Kupası: 9O, 3G, 1B, 5M, 11A, 11Y
Konferans Ligi: 18O, 12G, -B, 6M, 44A, 23Y
Toplam: 293O, 116G, 62B, 115M, 401A, 416Y