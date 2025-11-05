Fenerbahçe Viktoria Plzen arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! FB Viktoria Plzen kaç kez karşılaştı?

Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Fenerbahçe Viktoria Plzen maçı öncesinde geçmiş maçlar yeniden araştırıldı. İki takımın daha önce kaç kez karşılaştığı dikkat çekti.

FENERBAHÇE VİKTORİA PLZEN ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR VE SONUÇLARI

Sarı lacivertli ekip daha önce Viktoria Plzen ile UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Deplasmanda oynanan ilk maçı 1-0 kazanan FB, rövanşta evinde 1-1 beraberlik yakalamıştı.

FENERBAHÇE VİKTORİA PLZEN KARŞILAŞMALARI

7 Mart 2013 – Plzen (Çekya) → FC Viktoria Plzen 0-1 Fenerbahçe SK

14 Mart 2013 – İstanbul (Türkiye) → Fenerbahçe SK 1-1 FC Viktoria Plzen

6 Kasım 2025 – Plzen (Çekya) → FC Viktoria Plzen -:- Fenerbahçe SK

FENERBAHÇE VİKTORİA PLZEN KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım toplamda 2 kez karşı karşıya geldi. 2012/13 sezonu UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda oynanan maçı FB deplasmanda 1-0 kazanırken İstanbul'da 1-1 berabere kaldı. Yarın akşam oynanacak olan karşılaşma ise 3. olacak. 2025/26 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yarın karşı karşıya gelecekler.

FENERBAHÇE AVRUPA BAŞARILARI VE PERFORMANSI

UEFA Kupası: 54O, 18G, 10B, 26M, 72A, 91Y

UEFA Avrupa Ligi: 97O, 48G, 28B, 21M, 140A, 100Y

Avr. Şamp. Kulüpler Kupası: 33O, 9G, 4B, 20M, 30A, 70Y

Şamp. Ligi Eleme: 42O, 15G, 13B, 14M, 62A, 51Y

Şamp. Ligi: 40O, 11G, 6B, 23M, 42A, 70Y

Kupa Galipleri Kupası: 9O, 3G, 1B, 5M, 11A, 11Y

Konferans Ligi: 18O, 12G, -B, 6M, 44A, 23Y

Toplam: 293O, 116G, 62B, 115M, 401A, 416Y