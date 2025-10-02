Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 3. maçı kimle, ne zaman? Son 6 maç kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 2. hafta mücadelesinde kendi sahasında Nice ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek ve müsabaka Chobani Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ 3. HAFTA MAÇI KİMLE, NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. hafta karşılaşmasını 23 Ekim Perşembe günü İstanbul’da oynayacak. Saat 19.45’te başlayacak bu mücadelede sarı-lacivertlilerin rakibi Almanya temsilcisi Stuttgart olacak. İlk haftada deplasmanda Dinamo Zagreb’e mağlup olan Fenerbahçe, grupta ilk galibiyetini bu seride elde etmeye çalışacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde ev sahibi avantajını kullanarak seyircisinin desteğiyle mücadele etmeyi sürdürecek. Nice maçıyla birlikte moral bulmak isteyen Fenerbahçe, Stuttgart karşısında sahasında güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. Avrupa’daki bu zorlu takvimde alınacak puanlar, takımın gruptaki sıralamasında belirleyici olacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı rakipler arasında Avrupa futbolunun farklı liglerinden önemli kulüpler yer alıyor. İlk haftada karşılaştığı Dinamo Zagreb’in ardından sarı-lacivertliler, ikinci maçını Fransa ekibi Nice ile oynuyor. Devamında Almanya temsilcisi Stuttgart, Çekya’dan Viktoria Plzen, Macaristan ekibi Ferencvarosi TC, Norveç temsilcisi SK Brann, İngiltere’den Aston Villa ve Romanya ekibi FCSB ile mücadele edecek.

Bu fikstür, Fenerbahçe’nin Avrupa arenasında geniş bir coğrafyadan rakiplerle karşı karşıya geleceğini gösteriyor. Farklı futbol kültürlerine sahip bu kulüpler, grup aşamasında sarı-lacivertlilerin karşısına birbirinden zorlu maçlar çıkaracak. Özellikle İngiltere temsilcisi Aston Villa ve Fransa’dan Nice gibi ekipler, grubun en dikkat çeken rakipleri arasında bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki fikstürü netleşmiş durumda. 3. haftada Stuttgart ile evinde oynayacak olan sarı-lacivertliler, 4. haftada 6 Kasım Perşembe günü saat 23.00’te deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. 5. haftada ise 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te sahasında Ferencvárosi TC’yi konuk edecek.

Grubun 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00’te Norveç ekibi SK Brann’a deplasmanda konuk olacak olan Fenerbahçe, 7. haftada 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te İstanbul’da Aston Villa ile karşılaşacak. Lig etabının son maçında ise 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te deplasmanda FCSB ile mücadele edecek.