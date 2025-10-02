Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 3. maçı kimle, ne zaman? Son 6 maç kaldı

Grubun 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00’te Norveç ekibi SK Brann’a deplasmanda konuk olacak olan Fenerbahçe, 7. haftada 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te İstanbul’da Aston Villa ile karşılaşacak. Grup etabının son maçında ise 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te deplasmanda FCSB ile mücadele edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 3. maçı kimle, ne zaman? Son 6 maç kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 21:33

, ’nde 2. hafta mücadelesinde kendi sahasında ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek ve müsabaka Chobani Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ 3. HAFTA MAÇI KİMLE, NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. hafta karşılaşmasını 23 Ekim Perşembe günü İstanbul’da oynayacak. Saat 19.45’te başlayacak bu mücadelede sarı-lacivertlilerin rakibi Almanya temsilcisi olacak. İlk haftada deplasmanda Dinamo Zagreb’e mağlup olan Fenerbahçe, grupta ilk galibiyetini bu seride elde etmeye çalışacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 3. maçı kimle, ne zaman? Son 6 maç kaldı

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde ev sahibi avantajını kullanarak seyircisinin desteğiyle mücadele etmeyi sürdürecek. Nice maçıyla birlikte moral bulmak isteyen Fenerbahçe, Stuttgart karşısında sahasında güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. Avrupa’daki bu zorlu takvimde alınacak puanlar, takımın gruptaki sıralamasında belirleyici olacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 3. maçı kimle, ne zaman? Son 6 maç kaldı

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı rakipler arasında Avrupa futbolunun farklı liglerinden önemli kulüpler yer alıyor. İlk haftada karşılaştığı Dinamo Zagreb’in ardından sarı-lacivertliler, ikinci maçını Fransa ekibi Nice ile oynuyor. Devamında Almanya temsilcisi Stuttgart, Çekya’dan Viktoria Plzen, Macaristan ekibi Ferencvarosi TC, Norveç temsilcisi SK Brann, İngiltere’den Aston Villa ve Romanya ekibi FCSB ile mücadele edecek.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 3. maçı kimle, ne zaman? Son 6 maç kaldı

Bu fikstür, Fenerbahçe’nin Avrupa arenasında geniş bir coğrafyadan rakiplerle karşı karşıya geleceğini gösteriyor. Farklı futbol kültürlerine sahip bu kulüpler, grup aşamasında sarı-lacivertlilerin karşısına birbirinden zorlu maçlar çıkaracak. Özellikle İngiltere temsilcisi Aston Villa ve Fransa’dan Nice gibi ekipler, grubun en dikkat çeken rakipleri arasında bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki fikstürü netleşmiş durumda. 3. haftada Stuttgart ile evinde oynayacak olan sarı-lacivertliler, 4. haftada 6 Kasım Perşembe günü saat 23.00’te deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. 5. haftada ise 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te sahasında Ferencvárosi TC’yi konuk edecek.

Grubun 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00’te Norveç ekibi SK Brann’a deplasmanda konuk olacak olan Fenerbahçe, 7. haftada 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te İstanbul’da Aston Villa ile karşılaşacak. Lig etabının son maçında ise 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te deplasmanda FCSB ile mücadele edecek.

ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#fenerbahçe spor kulübü
#nice
#stuttgart
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Haberleri
#Viktoria Plzen
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.