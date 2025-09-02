Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi isim listesi (2025-2026)

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Fenerbahçe, lig aşaması kadrosunu UEFA’ya iletmek için son hazırlıklarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna yeni katılan futbolcuların da isim listesine yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU 2025

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yeni transferler dikkat çekiyor. Bu sezon sarı-lacivertli ekibe katılan Jhon Duran, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene’nin kadroda yer alması bekleniyor. Ayrıca takımın mevcut oyuncularından Youssef En-Nesyri, Milan Skriniar, Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde de UEFA’ya bildirilecek listede bulunacak isimler arasında gösteriliyor. Fenerbahçe, yeni kadrosu ile Avrupa Ligi grup aşamasında sekiz karşılaşmaya çıkacak.

Monaco’daki Grimaldo Forum’da gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, grup aşamasında ilk maçını 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacak. Grup etabındaki son karşılaşmasını ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü deplasmanda FCSB karşısında yapacak.

FB UEFA İSİM LİSTESİ KİMLER VAR?

Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildireceği isim listesinde yer alması beklenen oyuncular arasında Jhon Duran, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Milan Skriniar, Sebastian Szymanski, Jayden Oosterwolde ve Dorgeles Nene bulunuyor. Yeni transferlerin UEFA listesine yetiştirilmesi için kulüp yoğun şekilde çalışıyor. Kadro bildirimleri, UEFA’nın belirlediği son tarihe kadar tamamlanacak.

Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilecek futbolcular, grup aşamasında sekiz mücadelede forma giyecek. Sarı-lacivertliler, 2 Ekim’de Nice karşısında sahasında oynayacağı karşılaşma ile Avrupa’daki taraftarlarının önüne çıkacak. Programda yer alan diğer önemli maçlardan biri ise 22 Ocak 2026’da İstanbul’da oynanacak olan Aston Villa karşılaşması olacak.

FENERBAHÇE UEFA LİSTESİ 2025

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, kadrosunu belirleme sürecinde son aşamaya geldi. Kulübün 2 Eylül’ün son saatlerinde UEFA’ya isim listesini göndermesi bekleniyor. Listede yer alan futbolcular, UEFA tarafından onaylandıktan sonra Avrupa Ligi’nde sahaya çıkabilecek.

Fenerbahçe’nin lig aşaması maç programı da belli oldu. Sarı-lacivertliler, 23 Ekim’de Stuttgart’ı sahasında ağırlayacak, 6 Kasım’da ise deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. 27 Kasım’da Ferencvaros karşısında evinde mücadele edecek Fenerbahçe, 11 Aralık’ta Norveç temsilcisi Brann’a konuk olacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ LİSTESİNİ VERDİ Mİ, UEFA İSİM LİSTESİNİ NE ZAMAN VERECEK?

UEFA kurallarına göre kulüplerin kadro bildirimlerini 2 Eylül 2025’i 3 Eylül 2025’e bağlayan gece saat 01.00’e kadar yapması gerekiyor. Fenerbahçe’nin de isim listesini bu tarihin son saatlerinde UEFA’ya göndermesi bekleniyor. Kadronun UEFA’ya iletilmesinin ardından futbolcuların Avrupa Ligi’nde forma giymesi resmiyet kazanacak.