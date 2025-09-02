Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi isim listesi (2025-2026)

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu için son transferlerini bitirmek üzere. Sarı-laciverliler UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda mücadele edeceği isim listesini UEFA’ya bildirmeye hazırlanıyor. Kadro bildirim süreci 2 Eylül 2025’i 3 Eylül 2025’e bağlayan gece saat 01.00’de sona erecek. İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi isim listesi (2025-2026)
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 02:05
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 02:05

’nde mücadele edecek , lig aşaması kadrosunu UEFA’ya iletmek için son hazırlıklarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna yeni katılan futbolcuların da isim listesine yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU 2025

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosunda yeni dikkat çekiyor. Bu sezon sarı-lacivertli ekibe katılan Jhon Duran, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene’nin kadroda yer alması bekleniyor. Ayrıca takımın mevcut oyuncularından Youssef En-Nesyri, Milan Skriniar, Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde de UEFA’ya bildirilecek listede bulunacak isimler arasında gösteriliyor. Fenerbahçe, yeni kadrosu ile Avrupa Ligi grup aşamasında sekiz karşılaşmaya çıkacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi isim listesi (2025-2026)

Monaco’daki Grimaldo Forum’da gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde , , Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, grup aşamasında ilk maçını 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacak. Grup etabındaki son karşılaşmasını ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü deplasmanda FCSB karşısında yapacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi isim listesi (2025-2026)

FB UEFA İSİM LİSTESİ KİMLER VAR?

Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildireceği isim listesinde yer alması beklenen oyuncular arasında Jhon Duran, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Milan Skriniar, Sebastian Szymanski, Jayden Oosterwolde ve Dorgeles Nene bulunuyor. Yeni transferlerin UEFA listesine yetiştirilmesi için kulüp yoğun şekilde çalışıyor. bildirimleri, UEFA’nın belirlediği son tarihe kadar tamamlanacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi isim listesi (2025-2026)

Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilecek futbolcular, grup aşamasında sekiz mücadelede forma giyecek. Sarı-lacivertliler, 2 Ekim’de Nice karşısında sahasında oynayacağı karşılaşma ile Avrupa’daki taraftarlarının önüne çıkacak. Programda yer alan diğer önemli maçlardan biri ise 22 Ocak 2026’da İstanbul’da oynanacak olan Aston Villa karşılaşması olacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi isim listesi (2025-2026)

FENERBAHÇE UEFA LİSTESİ 2025

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, kadrosunu belirleme sürecinde son aşamaya geldi. Kulübün 2 Eylül’ün son saatlerinde UEFA’ya isim listesini göndermesi bekleniyor. Listede yer alan futbolcular, UEFA tarafından onaylandıktan sonra Avrupa Ligi’nde sahaya çıkabilecek.

Fenerbahçe’nin lig aşaması maç programı da belli oldu. Sarı-lacivertliler, 23 Ekim’de Stuttgart’ı sahasında ağırlayacak, 6 Kasım’da ise deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. 27 Kasım’da Ferencvaros karşısında evinde mücadele edecek Fenerbahçe, 11 Aralık’ta Norveç temsilcisi Brann’a konuk olacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi isim listesi (2025-2026)

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ LİSTESİNİ VERDİ Mİ, UEFA İSİM LİSTESİNİ NE ZAMAN VERECEK?

UEFA kurallarına göre kulüplerin kadro bildirimlerini 2 Eylül 2025’i 3 Eylül 2025’e bağlayan gece saat 01.00’e kadar yapması gerekiyor. Fenerbahçe’nin de isim listesini bu tarihin son saatlerinde UEFA’ya göndermesi bekleniyor. Kadronun UEFA’ya iletilmesinin ardından futbolcuların Avrupa Ligi’nde forma giymesi resmiyet kazanacak.

ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#uefa avrupa ligi
#uefa
#fenerbahçe spor kulübü
#dinamo zagreb
#aston villa
#kadro
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transferler
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Haberleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.