Finlandiya Gürcistan basketbol maçı hangi kanalda? Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşması

Dünyanın her yerinden takip edilen EuroBasket 2025'te heyecan dorukta. Binlerce kişinin canlı olarak takip ettiği maçlardan biri de Finlandiya- Gürcistan maçı olacak. Çeyrek finalde kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

FİNLANDİYA GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynanacak olan basketbol maçı TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Nefeslerin tutulduğu müsabakaya dakikalar kala binlerce kişi televizyon ekranlarında maçı bekliyor. Çeyrek finalde kazanan takım yarı finale adını yazdırırken rakibi Almanya- Slovenya maçının galibi olacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI YARI FİNAL MAÇLARI EŞLEŞMELERİ

10 Eylül Çarşamba akşamı oynanacak olan Almanya Slovenya maçının galibi ve bugün oynanacak olan Finlandiya-Gürcistan maçının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki takımdan biri maçı kazanarak finale adını yazdırmış olacak. Eğer Türkiye, Yunanistan'ı yenerek finale adını yazdırmayı başarırsa yarı finalde oynanacak olan maçın galibi rakibimiz olabilir.