Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Finlandiya Gürcistan basketbol maçı hangi kanalda? Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşması

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda serüven devam ederken çeyrek finalde bugün Finlandiya Gürcistan maçı oynanacak. Nefeslerin tutulduğu müsabakaya dakikalar kala hangi kanalda yayınlandığı da araştırıldı. Finlandiya Gürcistan basketbol maçının yayınlandığı kanal belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Finlandiya Gürcistan basketbol maçı hangi kanalda? Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşması
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 16:51

Dünyanın her yerinden takip edilen EuroBasket 2025'te heyecan dorukta. Binlerce kişinin canlı olarak takip ettiği maçlardan biri de - maçı olacak. Çeyrek finalde kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

FİNLANDİYA GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynanacak olan basketbol maçı ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Nefeslerin tutulduğu müsabakaya dakikalar kala binlerce kişi televizyon ekranlarında maçı bekliyor. Çeyrek finalde kazanan takım yarı finale adını yazdırırken rakibi Almanya- Slovenya maçının galibi olacak.

Finlandiya Gürcistan basketbol maçı hangi kanalda? Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşması

AVRUPA ŞAMPİYONASI YARI FİNAL MAÇLARI EŞLEŞMELERİ

10 Eylül Çarşamba akşamı oynanacak olan Almanya Slovenya maçının galibi ve bugün oynanacak olan Finlandiya-Gürcistan maçının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki takımdan biri maçı kazanarak finale adını yazdırmış olacak. Eğer Türkiye, Yunanistan'ı yenerek finale adını yazdırmayı başarırsa yarı finalde oynanacak olan maçın galibi rakibimiz olabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya Slovenya maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçı oynanacak
ETİKETLER
#Spor
#Finlandiya
#trt spor
#gürcistan
#çeyrek final
#Eurobasket 2025
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.