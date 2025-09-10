Menü Kapat
26°
Almanya Slovenya maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçı oynanacak

Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün Almanya ve Slovenya karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam'ın mücadele ettiği şampiyonada yarış devam ederken Almanya maçının hangi kanalda yayınlandığı da merak edildi. Tüm dünya basketbol müsabakalarını yakından takip ediyor.

Almanya Slovenya maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçı oynanacak
10 Eylül Çarşamba akşamı oynanacak olan Almanya Slovenya maçı için bekleyiş devam ederken yayınlandığı kanal da duyuruldu. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçında Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan yarı finalde 12 Dev Adam'ın rakibi oldu.

ALMANYA SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

EuroBasket 2025 çeyrek final maçında 10 Eylül akşamı 21.00'de Almanya ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Çeyrek final müsabakasının kazananı yarı finale adını yazdıracak. Bu maçın ve Finlandiya- Gürcistan maçının galipleri aralarında maç yaparak final için mücadele edecek. 12 Eylül günü Yunanistan'ı yenmemiz durumunda finale çıkacağız. Bu nedenle maçların galibi olacak isim de yakından takip ediliyor.

Almanya Slovenya maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçı oynanacak

TÜRKİYE YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 Eylül Cuma akşamı oynanacak olan maçına günler kala heyecan başladı. Milli Takımımız EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı. Bugün oynanacak olan maçın sonucunda diğer yarı final eşleşmesi de belli olacak. Yunanistan'ı yenmemiz durumunda yarı final maçının kazananı ile karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor.

Almanya Slovenya maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçı oynanacak

TÜRKİYE'NİN EUROBASKET MAÇLARI VE SONUÇLARI

Letonya - Türkiye 73-93
Türkiye - Çekya 92-78
Türkiye - Portekiz 95-54
Estonya - Türkiye 64-84
Türkiye - Sırbistan 95-90
Türkiye - İsveç 85-79
Türkiye - Polonya 91-77

ETİKETLER
#çeyrek final
#yarı final
#Eurobasket 2025
#Almanya Slovenya
#Türkiye Milli Basketbol Takımı
#Aktüel
