Finlandiya Yunanistan basketbol üçüncülük maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 maçının nereden izleneceği duyuruldu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finallerinde A Milli Takımımız, Yunanistan'ı, Almanya ise Finlandiya'yı yenerek finale yükselmişti.

Finale yükselemeyen Yunanistan ile Finlandiya bugün üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından Yunanistan - Finlandiya basketbol üçüncülük maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

YUNANİSTAN - FİNLANDİYA BASKETBOL ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025 kapsamında Yunanistan ile Finlandiya arasında oynanacak olan üçüncülük karşılaşması bugün (14 Eylül 2025 Pazar) saat 17.00'de oynanacak.

Karşılaşmada kazanan takım bronz madalyanın sahibi olacakken, diğer takım ise madalya almayan EuroBasket 2025'i tamamlayacak.

YUNANİSTAN - FİNLANDİYA BASKETBOL ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya'da bulunan Arena Riga'da oynanacak olan Yunanistan - Finlandiya basketbol maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

YUNANİSTAN - FİNLANDİYA BASKETBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Yunanistan - Finlandiya'nın karşı karşıya geleceği EuroBasket 2025 üçüncülük maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler.