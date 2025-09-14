Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Finlandiya Yunanistan basketbol üçüncülük maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 maçının nereden izleneceği duyuruldu

EuroBasket 2025 kapsamında bugün üçüncülük maçı oynanacak. Finlandiya ile Yunanistan arasında gerçekleşecek olan üçüncülük maçının detayları belli oldu. Vatandaşlar tarafından Finlandiya - Yunanistan basketbol üçüncülük maçı hangi, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Finlandiya - Yunanistan basketbol maçının canlı nereden izleneceği belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Finlandiya Yunanistan basketbol üçüncülük maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 maçının nereden izleneceği duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 14:02

2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finallerinde A Milli Takımımız, 'ı, Almanya ise 'yı yenerek finale yükselmişti.

Finale yükselemeyen Yunanistan ile Finlandiya bugün üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından Yunanistan - Finlandiya basketbol üçüncülük maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

Finlandiya Yunanistan basketbol üçüncülük maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 maçının nereden izleneceği duyuruldu

YUNANİSTAN - FİNLANDİYA BASKETBOL ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025 kapsamında Yunanistan ile Finlandiya arasında oynanacak olan üçüncülük karşılaşması bugün (14 Eylül 2025 Pazar) saat 17.00'de oynanacak.

Karşılaşmada kazanan takım bronz madalyanın sahibi olacakken, diğer takım ise madalya almayan EuroBasket 2025'i tamamlayacak.

Finlandiya Yunanistan basketbol üçüncülük maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 maçının nereden izleneceği duyuruldu

YUNANİSTAN - FİNLANDİYA BASKETBOL ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya'da bulunan Arena Riga'da oynanacak olan Yunanistan - Finlandiya basketbol maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

Finlandiya Yunanistan basketbol üçüncülük maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 maçının nereden izleneceği duyuruldu

YUNANİSTAN - FİNLANDİYA BASKETBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Yunanistan - Finlandiya'nın karşı karşıya geleceği EuroBasket 2025 üçüncülük maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler.

ETİKETLER
#Basketbol
#Finlandiya
#yunanistan
#Eurobasket 2025
#Üçüncülük Maçı
#Trt Spor Yıldız
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.