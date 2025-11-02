FM 26 Mobile ne zaman, saat kaçta çıkacak? Resmi açıklama geldi

Futbol simülasyonu serisi Football Manager'ın (FM) yeni oyunu FM 26, 23 Ekim 2025 Perşembe günü erken erişime açıldı.

Oyunu ön sipariş sürecinde satın alan kullanıcılar 23 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren oynamaya başladı. Oyunun PC ve konsol sürümlerinin 4 Kasım 2025 tarihinde tamamen çıkış yapacağı duyuruldu.

FM 26'nın PC ve konsol sürümlerinin çıkış tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte FM 26 Mobile ne zaman çıkacak sorusu gündeme geldi.

FM 26 MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

FM 26'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre FM 26 Mobile versiyonu da PC ve konsol sürümleriyle birlikte 4 Kasım 2025 tarihinde çıkış yapacak.

iOS ve Android cihazlar için Netflix üyelerine özel olarak çıkış yapacağı duyuruldu. Genel olarak App Store ve Google Play Store'da ne zaman satışa sunulacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

FM 26'nın mobil sürümüyle ilgili yapılan açıklamada "Football Manager 26 Mobile, 4 Kasım'da iOS ve Android cihazlar için Netflix üyelerine özel olarak çıkış yapacak" ifadeleri yer aldı. Ayrıca oyunun FM 26 Touch sürümünün 4 Kasım tarihinde Apple Arcade'de de çıkış yapacağı belirtildi.

Oyunun 3 Kasım Pazartesi gününü 4 Kasım Salı gününe bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla erişime açılması bekleniyor.