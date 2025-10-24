Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

FM 26 ne zaman çıkacak? Erken erişim sürümü çıkış yaptı

Dünyanın en popüler futbol menajerlik oyunu Football Manaager 26 (FM 26) için geri sayım başladı. Oyunu ön sipariş sürecinde alanlar için erken erişim süreci 23 Ekim 2025 Perşembe günü başladı. Erken erişim sürecinin başlamasının ardından oyuncular tarafından FM 26 ne zaman çıkacağı gündeme geldi.

Her yıl düzenli olarak sonbaharda çıkan FM serisinin geçtiğimiz yıl yayınlanması planlanan FM 25 verisyonu iptal edilmişti. Oyunun yeterli seviyede olmamasından dolayı firma serinin yeni oyununu iptal ettiklerini duyurmuştu.

Bir yıl aranın ardından FM serisi şimdi ise FM 26 ile birlikte geri dönüyor. Oyunseverlerin heyecanla beklediği FM 26'nın ne zaman çıkacağı ise gündem oldu.

FM 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FM 26'nın ön sipariş süreci geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Ön sipariş sürecinde oyunu satın alan kullanıcılar için erken erişim versiyonu 23 Ekim 2025 tarihinden itibaren erişime açıldı.

FM 26'nın tam sürü ise açıklanan bilgilere göre 4 Kasım 2025 tarihinde çıkış yapacak. ve gibi dijital mağazalardan oyuncular tam sürümü satın alarak oyuna erişim sağlayabilecekler.

Erken erişim verisyonunda oynamaya başlayan kullanıcıların ise kayıtlı oyunlarının tam sürüme aktarılabileceği belirtildi.

FM 26 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

FM 26'nın minimum sistem gereksinimleri ise şöyle:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 - 11
  • İşlemci: Inter Core i3-530 veya AMD FX-4100
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380
  • Depolama: 20 GB

FM 26 MAC'DE VAR MI?

FM 26, PC platformunun yanı sıra Mac platformunu da destekliyor. Apple kullanıcıları da FM 26'yı oynayabilecekler.

