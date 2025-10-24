FM 26 ne zaman çıkacak? Erken erişim sürümü çıkış yaptı

Kategoriler
Her yıl düzenli olarak sonbaharda çıkan FM serisinin geçtiğimiz yıl yayınlanması planlanan FM 25 verisyonu iptal edilmişti. Oyunun yeterli seviyede olmamasından dolayı firma serinin yeni oyununu iptal ettiklerini duyurmuştu.
Bir yıl aranın ardından FM serisi şimdi ise FM 26 ile birlikte geri dönüyor. Oyunseverlerin heyecanla beklediği FM 26'nın ne zaman çıkacağı ise gündem oldu.
FM 26'nın ön sipariş süreci geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Ön sipariş sürecinde oyunu satın alan kullanıcılar için erken erişim versiyonu 23 Ekim 2025 tarihinden itibaren erişime açıldı.
FM 26'nın tam sürü ise açıklanan bilgilere göre 4 Kasım 2025 tarihinde çıkış yapacak. Epic Games ve Steam gibi dijital mağazalardan oyuncular tam sürümü satın alarak oyuna erişim sağlayabilecekler.
Erken erişim verisyonunda oynamaya başlayan kullanıcıların ise kayıtlı oyunlarının tam sürüme aktarılabileceği belirtildi.
FM 26'nın minimum sistem gereksinimleri ise şöyle:
FM 26, PC platformunun yanı sıra Mac platformunu da destekliyor. Apple kullanıcıları da FM 26'yı oynayabilecekler.