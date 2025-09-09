Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fransa İzlanda CANLI nereden izlenir? Mbappe ilk 11'de başlıyor

Fransa İzlanda canlı yayın ile ekranlara geliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nda heyecan bu akşam Fransa ile İzlanda arasında oynanacak karşılaşma ile sürüyor. Saat 21.45’te başlayacak olan mücadele Paris’te Parc des Princes Stadyumu’nda sahne alacak. İşte Fransa İzlanda canlı maç yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fransa İzlanda CANLI nereden izlenir? Mbappe ilk 11'de başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 21:30

ile , 2026 D Grubu’nda karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği müsabaka bu akşam oynanıyor.

FRANSA İZLANDA HANGİ KANALDA?

Fransa ile İzlanda arasında oynanan Elemeleri D Grubu karşılaşması üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Mücadele uydu aracılığıyla ekranlara gelmeyecek, yalnızca internet üzerinden takip edilebilecek. Televizyondan, bilgisayardan, akıllı telefondan ve tabletten EXXEN platformuna erişim sağlayan kullanıcılar Fransa İzlanda maçını canlı izleyebilecek.

Fransa İzlanda CANLI nereden izlenir? Mbappe ilk 11'de başlıyor

Futbolseverler, EXXEN üyeliği ile karşılaşmayı canlı takip etme imkanına sahip olacak. Fransa İzlanda maçı canlı yayını yalnızca platform üzerinden sunulduğu için farklı kanallardan yayın yapılmıyor. Böylece izleyiciler, internet bağlantısı olan her cihaz üzerinden maçı izleyebilecek.

Fransa İzlanda CANLI nereden izlenir? Mbappe ilk 11'de başlıyor

FRANSA İZLANDA CANLI İZLE

Karşılaşma, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanıyor ve saat 21.45’te başlayacak. EXXEN kullanıcıları, hesapları üzerinden bağlantısı ile Fransa-İzlanda maçını takip edebilecek.

Fransa İzlanda CANLI nereden izlenir? Mbappe ilk 11'de başlıyor

Televizyon, bilgisayar, tablet ve cep telefonu üzerinden EXXEN uygulaması veya web sitesi aracılığıyla giriş yapan kullanıcılar Fransa İzlanda maçını izleyebilecek. Bu sayede futbolseverler, istedikleri cihazdan maça erişim sağlayabilecek.

Fransa İzlanda CANLI nereden izlenir? Mbappe ilk 11'de başlıyor

FRANSA İZLANDA MAÇ KADROSU İLK 11

Fransa’nın sahaya çıktığı ilk 11 şu şekilde: Maignan, Hernandez, Upamecano, Konate, Kounde, Kone, Tchouameni, Thuram, Olise, Barcola, .

İzlanda ise Olafsson, Ellertsson, Gretarsson, Ingason, Palsson, Anderson, Haraldsson, Johannesson, Thorsteinsson, Andri Gudjohnsen, Daniel Gudjohnsen ilk 11’i ile sahaya çıkıyor.

FRANSA İZLANDA MAÇI NEREDE YAYINLANIYOR, HANGİ KANAL VERİYOR?

Fransa ile İzlanda arasında oynanan karşılaşma Paris’te, Parc des Princes Stadyumu’nda yapılacak. Karşılaşma yalnızca EXXEN üzerinden yayınlanıyor ve televizyon kanalları aracılığıyla izlenemiyor.

ETİKETLER
#Futbol
#İzlanda
#exxen
#fransa
#fransa
#kylian mbappe
#canlı yayın
#mbappe
#2026 dünya kupası
#Dünya Kupası Elemeleri
#izlanda
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.