Fransa İzlanda CANLI nereden izlenir? Mbappe ilk 11'de başlıyor

Fransa ile İzlanda, 2026 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu’nda karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği müsabaka bu akşam oynanıyor.

Fransa ile İzlanda arasında oynanan 2026 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu karşılaşması EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanıyor ve saat 21.45'te başlayacak.

Televizyon, bilgisayar, tablet ve cep telefonu üzerinden EXXEN uygulaması veya web sitesi aracılığıyla giriş yapan kullanıcılar Fransa İzlanda maçını izleyebilecek.

FRANSA İZLANDA MAÇ KADROSU İLK 11

Fransa’nın sahaya çıktığı ilk 11 şu şekilde: Maignan, Hernandez, Upamecano, Konate, Kounde, Kone, Tchouameni, Thuram, Olise, Barcola, Mbappe.

İzlanda ise Olafsson, Ellertsson, Gretarsson, Ingason, Palsson, Anderson, Haraldsson, Johannesson, Thorsteinsson, Andri Gudjohnsen, Daniel Gudjohnsen ilk 11’i ile sahaya çıkıyor.

Fransa ile İzlanda arasında oynanan karşılaşma Paris'te, Parc des Princes Stadyumu'nda yapılacak.