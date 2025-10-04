Galatasaray Beşiktaş şifresiz nereden izlenir? 2 farklı platformdan yayınlanacak

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, Süper Lig’in 8. haftasında futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Ligde 7’de 7 yaparak sezona kusursuz başlayan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde derbiyi de kazanarak serisini sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip ise 1 maçı eksik olmasına rağmen topladığı 12 puanla üst sıraları zorluyor.

RAMS Park’ta oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Galatasaray’da herhangi bir eksik bulunmazken, Beşiktaş da güçlü kadrosuyla sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılarda tek riskli isim, kart sınırında bulunan Davinson Sanchez olacak. Mücadele canlı yayın ile hem uydu üzerinden hem de internetten izlenebilecek.

Derbi heyecanını ekran başında takip etmek isteyen taraftarlar için yayın bilgileri de belli oldu. Futbolseverler, dev mücadeleyi resmi yayıncı kuruluş üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Ayrıca dijital platformlardan da karşılaşmayı izlemek mümkün olacak.

Galatasaray’ın sahasında oynadığı son 28 resmi maçta mağlubiyet yaşamaması ve Süper Lig’de üst üste 15 maçını kazanması, bu derbiyi daha da özel kılıyor. Beşiktaş ise deplasmandan 3 puanla dönerek üst sıralara tırmanma peşinde olacak.

Galatasaray Beşiktaş karşılaşması Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Bein Sports aboneleri, derbiyi televizyonlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek.

Bunun yanında mücadele TOD TV üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. TOD platformuna üye olan futbolseverler maçı bilgisayar, tablet, telefon veya televizyon üzerinden internet aracılığıyla takip edebilecek.

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Bein Sports, Galatasaray Beşiktaş maçını canlı olarak ekranlara getirecek. Yayını takip etmek isteyen kullanıcılar, Bein Sports üzerinden derbiyi izleyebilecek.

Ayrıca TOD TV üyeleri de platformun sağladığı erişim sayesinde karşılaşmayı internet üzerinden izleme imkanına sahip olacak. Bu şekilde derbi heyecanı farklı cihazlardan canlı olarak takip edilebilecek.

Dev derbi Bein Sports ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Bein Sports üzerinden şifresiz olarak derbiyi izleyebilecek.

Maç aynı zamanda TOD TV platformu üzerinden de naklen ekranlara taşınacak. TOD TV’ye üye olan kullanıcılar, diledikleri cihazdan derbiyi internet aracılığıyla canlı izleyebilecek.