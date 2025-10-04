Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray Beşiktaş şifresiz nereden izlenir? 2 farklı platformdan yayınlanacak

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında dev derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadelede düdüğü hakem Yasin Kol çalacak. Sarı-kırmızılılar sezona 7’de 7 yaparak başladı ve liderlik koltuğunda yer alıyor. Beşiktaş ise 1 maçı eksik olmasına rağmen 12 puanla 5. sırada bulunuyor. Kritik derbide Galatasaray tam kadro sahaya çıkacak. Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ise sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de son 15 maçını kazanırken, sahasında oynadığı son 28 resmi karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Beşiktaş şifresiz nereden izlenir? 2 farklı platformdan yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 02:39
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 02:39

ile , ’in 8. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki , Süper Lig’in 8. haftasında futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Ligde 7’de 7 yaparak sezona kusursuz başlayan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde derbiyi de kazanarak serisini sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip ise 1 maçı eksik olmasına rağmen topladığı 12 puanla üst sıraları zorluyor.

Galatasaray Beşiktaş şifresiz nereden izlenir? 2 farklı platformdan yayınlanacak

RAMS Park’ta oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Galatasaray’da herhangi bir eksik bulunmazken, Beşiktaş da güçlü kadrosuyla sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılarda tek riskli isim, kart sınırında bulunan Davinson Sanchez olacak. Mücadele canlı yayın ile hem uydu üzerinden hem de internetten izlenebilecek.

Galatasaray Beşiktaş şifresiz nereden izlenir? 2 farklı platformdan yayınlanacak

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Derbi heyecanını ekran başında takip etmek isteyen taraftarlar için yayın bilgileri de belli oldu. Futbolseverler, dev mücadeleyi resmi yayıncı kuruluş üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Ayrıca dijital platformlardan da karşılaşmayı izlemek mümkün olacak.

Galatasaray Beşiktaş şifresiz nereden izlenir? 2 farklı platformdan yayınlanacak

Galatasaray’ın sahasında oynadığı son 28 resmi maçta mağlubiyet yaşamaması ve Süper Lig’de üst üste 15 maçını kazanması, bu derbiyi daha da özel kılıyor. Beşiktaş ise deplasmandan 3 puanla dönerek üst sıralara tırmanma peşinde olacak.

Galatasaray Beşiktaş şifresiz nereden izlenir? 2 farklı platformdan yayınlanacak

GALATASARAY BEŞİKTAŞ CANLI LİNK

Galatasaray Beşiktaş karşılaşması Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Bein Sports aboneleri, derbiyi televizyonlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek.

Galatasaray Beşiktaş şifresiz nereden izlenir? 2 farklı platformdan yayınlanacak

Bunun yanında mücadele TOD TV üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. TOD platformuna üye olan futbolseverler maçı bilgisayar, tablet, telefon veya televizyon üzerinden internet aracılığıyla takip edebilecek.

Galatasaray Beşiktaş şifresiz nereden izlenir? 2 farklı platformdan yayınlanacak

GALATASARAY BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Süper Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran Bein Sports, Galatasaray Beşiktaş maçını canlı olarak ekranlara getirecek. Yayını takip etmek isteyen kullanıcılar, Bein Sports üzerinden derbiyi izleyebilecek.

Galatasaray Beşiktaş şifresiz nereden izlenir? 2 farklı platformdan yayınlanacak

Ayrıca TOD TV üyeleri de platformun sağladığı erişim sayesinde karşılaşmayı internet üzerinden izleme imkanına sahip olacak. Bu şekilde derbi heyecanı farklı cihazlardan canlı olarak takip edilebilecek.

Galatasaray Beşiktaş şifresiz nereden izlenir? 2 farklı platformdan yayınlanacak

GALATASARAY BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Dev derbi Bein Sports ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Bein Sports üzerinden şifresiz olarak derbiyi izleyebilecek.

Maç aynı zamanda TOD TV platformu üzerinden de naklen ekranlara taşınacak. TOD TV’ye üye olan kullanıcılar, diledikleri cihazdan derbiyi internet aracılığıyla canlı izleyebilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#galatasaray
#beşiktaş
#beşiktaş
#süper lig
#Galatasaray Spor Kulübü
#beın sports
#derbi
#derbi
#bein sports 1
#Beşiktaş Haberleri
#Beşiktaş Galatasaray Derbisi
#Galatasaray Haberleri
#Derbi Maçı
#Tod Tv
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.