Galatasaray ilk maçını kiminle, ne zaman oynayacak? Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun lig aşaması kura çekimi saat 19.00’da Monaco’da yapılacak. Galatasaray’ın da yer aldığı turnuvada, final Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.

GALATASARAY İLK MAÇINI KİMLE OYNAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takım, katsayı sıralamasına göre 4 torbaya ayrıldı. Galatasaray, kura çekimine 4. torbadan katılacak ve turnuvada her torbadan bir takımla RAMS Park’ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekibin ilk maçını kiminle oynayacağı ise bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Galatasaray’ın rakipleri kura sonrasında açıklanacak ve UEFA tarafından duyurulacak fikstüre göre kesinleşecek. Bu nedenle sarı-kırmızılı takımın ilk maçındaki rakibi ve sahadaki yeri, kura sonuçlarıyla birlikte netlik kazanacak.

GALATASARAY İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI NE ZAMAN OYNAYACAK?

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması maçları 16 Eylül 2025’te başlayacak ve 28 Ocak 2026’da tamamlanacak. Bu süreçte 8 farklı maç haftası oynanacak. İlk hafta 16-18 Eylül, ikinci hafta ise 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Turnuvanın diğer maç tarihleri ise 21-22 Ekim, 4-5 Kasım, 25-26 Kasım, 9-10 Aralık, 20-21 Ocak ve 28 Ocak olarak planlandı. Galatasaray’ın bu tarihlerdeki kesin maç programı, kura çekiminden sonra UEFA’nın resmi fikstür açıklaması ile duyurulacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ MAÇLARINI EVİNDE, HANGİLERİNİ DEPLASMANDA OYNAYACAK?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, 4 torbadan birer rakiple evinde RAMS Park’ta, birer rakiple de deplasmanda oynayacak. Böylece her torbadan iki farklı takımla eşleşmiş olacak.

Kura çekimi tamamlandığında Galatasaray’ın hangi takımları sahasında, hangi takımları ise deplasmanda ağırlayacağı belli olacak. Ev ve deplasman takvimi, UEFA tarafından açıklanacak resmi fikstürde yer alacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

2025-2026 sezonu formatına göre Galatasaray, lig aşamasında toplam 8 maç oynayacak. Bu karşılaşmaların yarısı İstanbul’da RAMS Park’ta, yarısı ise deplasmanlarda gerçekleşecek. Her maç, farklı bir rakiple yapılacak. Galatasaray’ın oynayacağı 8 karşılaşmanın ardından lig aşaması tamamlanacak. Sarı-kırmızılı ekibin alacağı sonuçlar, üst turlara yükselip yükselemeyeceğini belirleyecek.