Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihleri! Lig aşamasında 8 rakiple oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı. Galatasaray kura çekimine 4. torbadan katılacak ve her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla ise deplasmanda karşılaşacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA, Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşmalarının tarihlerini açıkladı. Buna göre, ilk hafta maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. İkinci hafta müsabakaları ise 30 Eylül ve 1 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacak. Grup süreci, Aralık 2025’in ardından Ocak 2026’da devam edecek.

Lig aşaması boyunca sekiz hafta sürecek mücadelelerde, Galatasaray da her torbadan bir rakiple iç sahada ve deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılı takımın kesin maç tarihleri, kura çekiminin ardından UEFA tarafından yayımlanacak fikstürle netleşecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin fikstürü, kura çekiminin ardından belirlenecek. Organizasyonun resmi takvimi en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Bu tarihten sonra Galatasaray’ın hangi gün ve saatlerde sahaya çıkacağı kesinleşmiş olacak.

Lig aşamasında toplam sekiz maç oynanacak. RAMS Park’ta dört karşılaşma yapılacak, dört karşılaşma ise deplasmanda oynanacak. Rakipler belirlendikten sonra, UEFA’nın paylaşacağı resmi takvimde maçların gün ve saat bilgileri netleşecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray, kura çekimine 4. torbadan katılacak. Sarı-kırmızılı takım, her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla deplasmanda olmak üzere sekiz farklı rakiple karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların 1. torbadan Real Madrid, PSG, Manchester City gibi takımlar; 2. torbadan Arsenal, Bayer Leverkusen, Juventus gibi ekipler; 3. torbadan Napoli, Ajax, Tottenham gibi kulüplerle eşleşme ihtimali bulunuyor.

4. torbada ise Galatasaray ile birlikte Kopenhag, Monaco, Newcastle United, Athletic Bilbao, Karabağ, Union SG, Pafos ve Kairat yer alıyor. Sarı-kırmızılıların rakipleri, Monaco’da gerçekleştirilecek kura çekiminde kesinleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ 2025-2026

UEFA’nın açıkladığı takvime göre Şampiyonlar Ligi’nin lig aşaması şu tarihlerde oynanacak:

1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

16/18 Eylül 2025 2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

30 Eylül/1 Ekim 2025 3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

21/22 Ekim 2025 4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

4/5 Kasım 2025 5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

25/26 Kasım 2025 6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

9/10 Aralık 2025 7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

20/21 Ocak 2026 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Turnuvanın finali, 2026 yılında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da yapılacak.