Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihleri! Lig aşamasında 8 rakiple oynayacak

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maç tarihleri 2025-2026 sezonu maç takvimi fikstürü belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi öncesinde torbalar belli oldu. Galatasaray, bu sezon turnuvaya 4. torbadan katılacak ve güçlü rakiplerle eşleşecek. İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maç programı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihleri! Lig aşamasında 8 rakiple oynayacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 19:01

’nde 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı. kura çekimine 4. torbadan katılacak ve her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla ise deplasmanda karşılaşacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

, lig aşaması karşılaşmalarının tarihlerini açıkladı. Buna göre, ilk hafta maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. İkinci hafta müsabakaları ise 30 Eylül ve 1 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacak. Grup süreci, Aralık 2025’in ardından Ocak 2026’da devam edecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihleri! Lig aşamasında 8 rakiple oynayacak

Lig aşaması boyunca sekiz hafta sürecek mücadelelerde, Galatasaray da her torbadan bir rakiple iç sahada ve deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılı takımın kesin maç tarihleri, kura çekiminin ardından UEFA tarafından yayımlanacak fikstürle netleşecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihleri! Lig aşamasında 8 rakiple oynayacak

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin fikstürü, kura çekiminin ardından belirlenecek. Organizasyonun resmi takvimi en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Bu tarihten sonra Galatasaray’ın hangi gün ve saatlerde sahaya çıkacağı kesinleşmiş olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihleri! Lig aşamasında 8 rakiple oynayacak

Lig aşamasında toplam sekiz maç oynanacak. RAMS Park’ta dört karşılaşma yapılacak, dört karşılaşma ise deplasmanda oynanacak. Rakipler belirlendikten sonra, UEFA’nın paylaşacağı resmi takvimde maçların gün ve saat bilgileri netleşecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihleri! Lig aşamasında 8 rakiple oynayacak

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray, kura çekimine 4. torbadan katılacak. Sarı-kırmızılı takım, her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla deplasmanda olmak üzere sekiz farklı rakiple karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların 1. torbadan Real Madrid, PSG, Manchester City gibi takımlar; 2. torbadan Arsenal, Bayer Leverkusen, Juventus gibi ekipler; 3. torbadan Napoli, Ajax, Tottenham gibi kulüplerle eşleşme ihtimali bulunuyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihleri! Lig aşamasında 8 rakiple oynayacak

4. torbada ise Galatasaray ile birlikte Kopenhag, Monaco, Newcastle United, Athletic Bilbao, Karabağ, Union SG, Pafos ve Kairat yer alıyor. Sarı-kırmızılıların rakipleri, Monaco’da gerçekleştirilecek kura çekiminde kesinleşecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2025-2026 fikstürü belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ 2025-2026

UEFA’nın açıkladığı takvime göre Şampiyonlar Ligi’nin lig aşaması şu tarihlerde oynanacak:

  • 1. Hafta: 16/18 Eylül 2025
  • 2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025
  • 3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
  • 4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
  • 5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
  • 6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
  • 7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
  • 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Turnuvanın finali, 2026 yılında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da yapılacak.

ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#uefa
#Galatasaray Spor Kulübü
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Galatasaray Haberleri
#Şampiyonlar Ligi Fikstürü
#Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi
#Şampiyonlar Ligi Rakipleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.