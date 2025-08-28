Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2025-2026 fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-2026 sezonunda lig aşaması kura çekimi bugün saat 19.00’da Monaco’da gerçekleştirilecek. Organizasyonda takımların grupları, katsayı sıralamalarına göre belirlenen torbalar üzerinden şekillenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun lig aşaması Eylül ayında başlayacak. Organizasyonda mücadele edecek 36 takım, kura çekiminin ardından belli olacak fikstüre göre sahaya çıkacak. Avrupa’nın bir numaralı kulüp turnuvasında ilk hafta maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Takımlar, Eylül ayından Ocak ayının sonuna kadar toplam 8 karşılaşmaya çıkacak.

Lig aşamasında her takım 8 rakiple karşılaşacak. Galatasaray, kura çekimine 4. torbadan katılarak turnuvada yerini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, her torbadan bir takımla iç sahada RAMS Park’ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek. Lig aşamasında Galatasaray, toplamda sekiz farklı rakip karşısında sahaya çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 8 MAÇIN TARİHLERİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan fikstüre göre lig aşamasındaki 8 hafta karşılaşmaları belirlenmiş durumda. İlk hafta 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacakken, ikinci hafta 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde sahne alacak. Üçüncü hafta 21-22 Ekim 2025, dördüncü hafta ise 4-5 Kasım 2025’te oynanacak. 5. hafta 25-26 Kasım’da gerçekleşecek, 6. hafta ise 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak.

Lig aşamasının son iki haftası ise yeni yılın Ocak ayında tamamlanacak. 7. hafta 20-21 Ocak 2026’da oynanırken, son hafta karşılaşmaları 28 Ocak 2026 tarihinde yapılacak. Bu maçların ardından lig aşaması sona erecek ve takımlar üst turlara yükselecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması sonrası eleme turları Şubat 2026’da başlayacak. Son 16 play-off turu 17-18 ile 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. Son 16 turu 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Çeyrek final mücadeleleri 7-8 ve 14-15 Nisan’da yapılırken, yarı final karşılaşmaları 28-29 Nisan ile 5-6 Mayıs’ta oynanacak.

Final karşılaşması ise 30 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak. Avrupa futbolunun en prestijli kupasının sahibini bulacağı mücadele, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak. Bu karşılaşma ile 2025-2026 sezonu tamamlanacak.