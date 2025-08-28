Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2025-2026 fikstürü belli oldu

Şampiyonlar Ligi ilk maç tarihi ve lig aşamasındaki tüm maçların takvimi netleşmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu için heyecan dorukta. Lig aşaması kura çekimi öncesinde torbalar belli olurken, Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonunda yer alacak 36 takımın rakipleri Monaco’da yapılacak çekilişle belirlenecek. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama tarihi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2025-2026 fikstürü belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 18:48

’nin 2025-2026 sezonunda lig aşaması kura çekimi bugün saat 19.00’da Monaco’da gerçekleştirilecek. Organizasyonda takımların grupları, katsayı sıralamalarına göre belirlenen torbalar üzerinden şekillenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

’nde 2025-2026 sezonunun lig aşaması Eylül ayında başlayacak. Organizasyonda mücadele edecek 36 takım, kura çekiminin ardından belli olacak fikstüre göre sahaya çıkacak. Avrupa’nın bir numaralı kulüp turnuvasında ilk hafta maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Takımlar, Eylül ayından Ocak ayının sonuna kadar toplam 8 karşılaşmaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2025-2026 fikstürü belli oldu

Lig aşamasında her takım 8 rakiple karşılaşacak. , kura çekimine 4. torbadan katılarak turnuvada yerini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, her torbadan bir takımla iç sahada RAMS Park’ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek. Lig aşamasında Galatasaray, toplamda sekiz farklı rakip karşısında sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2025-2026 fikstürü belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ 8 MAÇIN TARİHLERİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan fikstüre göre lig aşamasındaki 8 hafta karşılaşmaları belirlenmiş durumda. İlk hafta 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacakken, ikinci hafta 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde sahne alacak. Üçüncü hafta 21-22 Ekim 2025, dördüncü hafta ise 4-5 Kasım 2025’te oynanacak. 5. hafta 25-26 Kasım’da gerçekleşecek, 6. hafta ise 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2025-2026 fikstürü belli oldu

Lig aşamasının son iki haftası ise yeni yılın Ocak ayında tamamlanacak. 7. hafta 20-21 Ocak 2026’da oynanırken, son hafta karşılaşmaları 28 Ocak 2026 tarihinde yapılacak. Bu maçların ardından lig aşaması sona erecek ve takımlar üst turlara yükselecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması sonrası eleme turları Şubat 2026’da başlayacak. Son 16 play-off turu 17-18 ile 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. Son 16 turu 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Çeyrek final mücadeleleri 7-8 ve 14-15 Nisan’da yapılırken, yarı final karşılaşmaları 28-29 Nisan ile 5-6 Mayıs’ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2025-2026 fikstürü belli oldu

Final karşılaşması ise 30 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak. Avrupa futbolunun en prestijli kupasının sahibini bulacağı mücadele, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak. Bu karşılaşma ile tamamlanacak.

ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#uefa
#uefa
#avrupa futbol şampiyonası
#2025-2026 Sezonu
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Galatasaray Haberleri
#Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.