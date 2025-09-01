Menü Kapat
Galatasaray kaleci adayları! Senne Lammens Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da kaleci arayışı devam ediyor. Ederson'un Fenerbahçe ile, Donnarumma'nın ise Manchester City ile anlaşmaya çok yakın olmasından dolayı sarı-kırmızılılarda rota değişti. Taraftarlar tarafından Senne Lammens Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Galatasaray'da kaleci adayları belli oldu.

01.09.2025
01.09.2025
Avrupa'da sezonunun sona ermesine saatler, kaleci transferleri hız kazanmaya başladı. 'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı transferinde Fenerbahçe araya girdi. Sarı-lacivertliler hem Manchester City ile hem de Ederson ile anlaşma sağladı. Ederson'un kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilere imza atması bekleniyor.

Ederson transferinin ardından sarı-kırmızılıların bir süredir ilgilendiği transferi de tehlikeye girdi. Manchester City, Ederson'un ayrılığının ardından Donnarumma ile resmen anlaştı. İki kalecinin de başka takımlara transfer olması üzerine Galatasaray'da kaleci rotası değiştirildi.

Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın kaleci adayları ve Senne Lammens'in durumu merak ediliyor.

GALATASARAY KALECİ ADAYLARI

Avrupa basınında ortaya atılan iddialara göre Galatasaray, Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp forması giyen Senne Lammens ve Manchester United forması giyen ile ilgileniyor. Ancak sarı-kırmızılılarda iki kaleci konusunda da belirsizlik bulunuyor.

Galatasaray tarafından ise henüz kaleci transferiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

SENNE LAMMENS GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Senne Lammens'i kadrosuna katmaya çalışıyordu. Ancak son ortaya atılan iddialara göre kulüp ve genç eldiven arasında anlaşmazlık oluştu. Bu yüzden İngiliz ekibinin Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez'e yöneldiği iddia edildi. Bu iddiaların ardından Lammens'in Galatasaray'a gelme ihtimali daha da arttı. Ancak henüz sarı-kırmızılı yönetim tarafından yapılan bir açıklama bulunmuyor.

