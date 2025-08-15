Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Galatasaray Karagümrük muhtemel 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Bu akşam oynanacak karşılaşmada ilk 11’ler ise merak konusu oldu.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
16:27
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
16:27

, Trendyol ’in 2. haftasında sahasında ’ü konuk edecek.

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekipte, Mauro Icardi ile kadroya geç katılan Victor Osimhen’in oynayıp oynamayacağı henüz netleşmiş değil.

Teknik direktör 'un, karşılaşmada Barış Alper Yılmaz’ı yine santrfor olarak oynatması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez kendi taraftarının karşısına çıkacakken maçın ilk 11’leri de merak ediliyor.

Galatasaray Karagümrük muhtemel 11’ler belli oldu

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak.

Karşılaşma yayıncı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Maçın VAR hakemi ise Ömer Faruk Turtay oldu.

Galatasaray Karagümrük muhtemel 11’ler belli oldu

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Fatih, Balkovec, Doh, Berkay Özcan, Camacho, Johnson, Serginho, Tiago (Gray)

Sıkça Sorulan Sorular

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hakemi kim?
Karşılaşmanın orta hakemi Ozan Ergün olarak belirlendi. VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak ise Ömer Faruk Turtay görev alacak.
