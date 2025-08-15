Galatasaray Karagümrük muhtemel 11’ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekipte, Mauro Icardi ile kadroya geç katılan Victor Osimhen’in oynayıp oynamayacağı henüz netleşmiş değil.

Teknik direktör Okan Buruk'un, karşılaşmada Barış Alper Yılmaz’ı yine santrfor olarak oynatması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez kendi taraftarının karşısına çıkacakken maçın ilk 11’leri de merak ediliyor.

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak.

Karşılaşma yayıncı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Maçın VAR hakemi ise Ömer Faruk Turtay oldu.

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Fatih, Balkovec, Doh, Berkay Özcan, Camacho, Johnson, Serginho, Tiago (Gray)