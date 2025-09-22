Galatasaray Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

RAMS Park’ta Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek ve maç saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray ile Konyaspor arasında RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve maçın kadroları ile saha içi verileri izleyicilere Bein Sports’ta canlı olarak izleyicilere sunulacak. Galatasaray ligde sezona 5’te 5 yaparak giriş yaptı ve sarı-kırmızılılar bu beş maçta toplam 15 gol atarken, Çaykur Rizespor’dan yalnızca bir gol yedi. Ev sahibi ekip sahasındaki son 20 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı ve RAMS Park’taki 20 lig maçında 17 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Maç öncesinde Konyaspor bir maçı eksik olmak üzere 2 galibiyet, 1’er beraberlik ve mağlubiyet sonucu 7 puana ulaştı.

Galatasaray Konyaspor maçı ilk 11’leri şöyle:

Galatasaray’ın ilk 11’i: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Konyaspor’un ilk 11’i: Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Bardhi, Melih, Muleka, Umut

Galatasaray Konyaspor maçının şifresiz yayınlandığı yabancı kanallar arasında Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 3, Hırvatistan’da Sport Klub 3 HR ve Brezilya’da Disney+ yer alıyor.

Galatasaray Konyaspor maçını şifresiz veren kanallar:

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 3

Arena Sport Premium 3 Hırvatistan: Sport Klub 3 HR

Sport Klub 3 HR Brezilya: Disney+

Galatasaray Konyaspor maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları Galatasaray Konyaspor maçını canlı ve HD kalitede izleyebilecek.

Ayrıca TOD TV üzerinden de Galatasaray Konyaspor maçı canlı olarak takip edilebilecek. TOD platformuna üye olanlar Galatasaray Konyaspor maçını internet bağlantısı üzerinden cihazlarından izleyebilecek.

Galatasaray Konyaspor karşılaşması RAMS Park’ta oynanacak. İstanbul’daki stadyumda taraftarlar tribünlerden Galatasaray Konyaspor maçını takip edebilecek. Tüm biletler satıldı.

Galatasaray Konyaspor maçını televizyondan izlemek isteyenler Bein Sports aracılığıyla erişim sağlayabilecek. Dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyenler için ise TOD TV seçeneği bulunuyor.

Galatasaray Konyaspor maçı Bein Sports kanalından canlı yayınlanacak. Bein Sports üyeliği olan izleyiciler televizyonlarından veya platformun dijital uygulamalarından maça ulaşabilecek. TOD TV aboneleri de Galatasaray Konyaspor maçı internet üzerinden takip edebilecek. Mücadele mobil cihazlardan, bilgisayardan veya televizyondan izlenebilecek.

Bein Sports aboneliği bulunan izleyiciler Galatasaray Konyaspor maçını televizyon veya platformun dijital kanalları üzerinden izleyebilecek. TOD TV üyeleri de aynı şekilde Galatasaray Konyaspor maçına internet üzerinden erişim sağlayabilecek.

Mobil, tablet, bilgisayar veya televizyon aracılığıyla Galatasaray Konyaspor maçına ulaşmak mümkün olacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olduğu için yayın saatinde bağlantı yapılması yeterli olacak.

Galatasaray Konyaspor kaçak ve korsan canlı yayın link/linkleri yasal değildir. Bu tür Galatasaray Konyaspor canlı link yayınlar güvenilir olmadığı gibi cihazlara zarar verebilir ve kişisel bilgilerin çalınmasına neden olabilir. Galatasaray Konyaspor maçının en güvenilir ve yüksek kalitede izlenebileceği kaynak Bein Sports’tur.

Galatasaray Konyaspor karşılaşması resmi yayıncı Bein Sports ekranlarından izlenebilecek. Bein Sports kullanıcıları platform üzerinden Galatasaray Konyaspor canlı yayın link bağlantısına erişim sağlayabilecek. Resmi yayıncı üzerinden erişilen linkler, izleyicilere HD kalitede ve kesintisiz bir yayın izleme imkanı sunacak. Maça dair tüm detaylar resmi yayıncı kanallarından takip edilebilecek.

Galatasaray Konyaspor maçını şifresiz izlemek isteyenler için yabancı kanallar alternatif oluşturuyor. Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 3, Hırvatistan’da Sport Klub 3 HR ve Brezilya’da Disney+ üzerinden karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. Bu kanallar yalnızca ilgili ülkelerde yayın yapmaktadır. İzleyiciler bulundukları bölgede yayıncıların erişim durumunu kontrol ederek maçı şifresiz izleyebilir.