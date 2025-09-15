Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Konyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftası kapsamında RAMS Park'ta Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Konyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler bilet satış duyurusuna çevrildi.

15.09.2025
15.09.2025
Trendyol 'in 2025-2026 sezonunun 5. haftası sona erdi. Son Şampiyon , ligin ilk 5 haftasında 5 galibiyet alarak sezona başarılı bir başlangıç yaptı. Galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar 15 puanla Süper Lig'in 6. haftasına lider olarak girecek. Sarı-kırmızılılar, 6. hafta kapsamında kendi evinde ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar tarafından Galatasaray - Konyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ise merak ediliyor.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası kapsamında RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Konyaspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz duyurulmadı. Sarı-kırmızılı kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından, Konyaspor maçı biletlerini satışa çıkarması bekleniyor.

22 Eylül 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Konyaspor maçının biletlerinin 19 Eylül 2025 Cuma günü satışa çıkması bekleniyor.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray - Konyaspor maçının biletlerinin fiyatları satış duyurusunun ardından netlik kazanacak. Konuyla ilgili henüz sarı-kırmızılılar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sarı-kırmızılıların en son evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

  • Premium: 18.000 TL
  • Delux: 17.000 TL
  • Lux: 16.000 TL
  • Classic: 15.000 TL
  • Kategori 1: 10.000 TL
  • Kategori 2: 9.000 TL
  • Kategori 3: 8.000 TL
  • Kategori 4: 7.000 TL
  • Kategori 5: 6.500 TL
  • Kategori 6: 5.500 TL
  • Kategori 7: 5.000 TL
  • Kategori 8: 4.000 TL
  • Kategori 9: 3.000 TL
  • Kategori 10: 1.500 TL
  • Kategori 11: 1.350 TL
  • Misafir: 1.350 TL
