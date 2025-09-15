Galatasaray Konyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 5. haftası sona erdi. Son Şampiyon Galatasaray, ligin ilk 5 haftasında 5 galibiyet alarak sezona başarılı bir başlangıç yaptı. Galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar 15 puanla Süper Lig'in 6. haftasına lider olarak girecek. Sarı-kırmızılılar, 6. hafta kapsamında kendi evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar tarafından Galatasaray - Konyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ise merak ediliyor.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası kapsamında RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Konyaspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz duyurulmadı. Sarı-kırmızılı kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından, Konyaspor maçı biletlerini satışa çıkarması bekleniyor.

22 Eylül 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Konyaspor maçının biletlerinin 19 Eylül 2025 Cuma günü satışa çıkması bekleniyor.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray - Konyaspor maçının biletlerinin fiyatları satış duyurusunun ardından netlik kazanacak. Konuyla ilgili henüz sarı-kırmızılılar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sarı-kırmızılıların en son evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu: