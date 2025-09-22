Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 30 Eylül'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecekler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Galatasaray, 30 Eylül 2025 Salı günü Liverpool ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Devler Ligi mücadelesini stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın bilet satış duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 30 Eylül'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecekler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 10:41

, 'nin 2025-2026 sezonunun 2. haftası kapsamında İngiliz devi ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan kritik mücadele için geri sayım başladı. 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'de başlayacak olan Galatasaray - Liverpool maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu.

Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 30 Eylül'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecekler

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA 'nin lig aşaması kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Liverpool karşılaşmasının biletlerinin henüz ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı. Sarı-kırmızılılar genel olarak karşılaşma biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Galatasaray - Liverpool maçı biletlerinin 26 Eylül Cuma günü satışa çıkması bekleniyor.

Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 30 Eylül'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecekler

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesinin bilet fiyatları da henüz duyurulmadı. Bilet satış duyurusunun ardından fiyatların da netlik kazanması bekleniyor. Galatasaray tarafından bilet satış duyurusu yapıldığında fiyatları haberimize ekleyeceğiz.

Galatasaray'ın en son Trendyol Süper Lig kapsamında oynadığı Konyaspor mücadelesinin bilet fiyatları şöyle olmuştu:

  • Premium: 21.000
  • Delux: 19.500
  • Lux: 18.500
  • Classic: 17.500
  • Kategori 1: 11.500
  • Kategori 2: 10.500
  • Kategori 3: 9.250
  • Kategori 4: 8.000
  • Kategori 5: 7.500
  • Kategori 6: 6.500
  • Kategori 7: 6.000
  • Kategori 8: 4.600
  • Kategori 9: 3.500
  • Kategori 10: 1.700
  • Kategori 11: 1.500
  • Misafir: 1.500

Liverpool karşılaşmasının Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleştirileceği için bilet fiyatlarının daha yüksek olması bekleniyor.

ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#liverpool
#Maç Bileti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.