Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 30 Eylül'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecekler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun 2. haftası kapsamında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan kritik mücadele için geri sayım başladı. 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'de başlayacak olan Galatasaray - Liverpool maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Liverpool karşılaşmasının biletlerinin henüz ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı. Sarı-kırmızılılar genel olarak karşılaşma biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Galatasaray - Liverpool maçı biletlerinin 26 Eylül Cuma günü satışa çıkması bekleniyor.
Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesinin bilet fiyatları da henüz duyurulmadı. Bilet satış duyurusunun ardından fiyatların da netlik kazanması bekleniyor. Galatasaray tarafından bilet satış duyurusu yapıldığında fiyatları haberimize ekleyeceğiz.
Galatasaray'ın en son Trendyol Süper Lig kapsamında oynadığı Konyaspor mücadelesinin bilet fiyatları şöyle olmuştu:
Liverpool karşılaşmasının Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleştirileceği için bilet fiyatlarının daha yüksek olması bekleniyor.