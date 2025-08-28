Menü Kapat
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman? İstanbul'da dev mücadele

Galatasaray Liverpool maç tarihi belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Galatasaray’ın rakiplerinden biri İngiltere temsilcisi Liverpool oldu. Sarı-kırmızılı ekip, dev organizasyonda Liverpool ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. İşte Galatasaray Liverpool maçının oynanacağı tarih ve karşılaşma ile ilgili detaylar…




GİRİŞ:
28.08.2025


GÜNCELLEME:
28.08.2025


’nde 2025-2026 sezonunun kura çekimi yapıldı. ’ın güçlü rakiplerinden biri olurken, iki ekip İstanbul’da karşılaşacak.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki karşılaşmanın kesin tarihi henüz açıklanmadı. , Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatlerini en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşacak. Bu nedenle sarı-kırmızılıların Liverpool ile yapacağı maçın net günü ilerleyen günlerde belli olacak.

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman? İstanbul'da dev mücadele

Turnuvada maçların oynanacağı tarihler ise UEFA tarafından önceden belirlendi. 1. hafta karşılaşmaları 16-18 Eylül 2025, 2. hafta maçları 30 Eylül-1 Ekim 2025, 3. hafta maçları 21-22 Ekim 2025, 4. hafta 4-5 Kasım 2025, 5. hafta 25-26 Kasım 2025, 6. hafta 9-10 Aralık 2025, 7. hafta 20-21 Ocak 2026 ve 8. hafta ise 28 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman? İstanbul'da dev mücadele

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NEREDE, DEPLASMANDA MI OYNANACAK?

Galatasaray, Liverpool ile kendi sahasında mücadele edecek. İstanbul’da oynanacak olan mücadelenin kesin tarihi önümüzdeki günlerde UEFA tarafından paylaşılacak. Ev sahibi avantajını elinde bulunduracak olan sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisini Türkiye’de konuk edecek.

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman? İstanbul'da dev mücadele

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI KAÇINCI HAFTA?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki maçın hangi hafta oynanacağı UEFA fikstürünün açıklanmasının ardından belli olacak. Henüz net tarihler paylaşılmasa da karşılaşma, 8 haftalık lig aşaması takvimi içerisinde yer alacak. Bu aşamada Galatasaray, Liverpool dışında 7 farklı rakip ile de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman? İstanbul'da dev mücadele

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Liverpool mücadelesi TRT 1’den canlı yayın ile ekranlara gelecek. İnternetten maçı izlemek isteyenler Tabii Spor’dan da canlı yayın ile Galatasaray Liverpool maçını izleyebilecek.

