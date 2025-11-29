Galatasaray Monaco maçı ne zaman? Bilet satışının başlaması bekleniyor

Kategoriler
Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ederken sarı kırmızılı ekip Monaco ile mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç için bekleyiş devam ediyor. Müsabaka 9 Aralık tarihinde Monaco'nun evinde oynanacak. Heyecanla beklenen müsabaka 23.00'te başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.
Monaco ile oynanacak olan karşılaşmanın maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Müsabakanın maç biletlerinin karşılaşmadan 2-3 gün önce satışa çıkması bekleniyor.