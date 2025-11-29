Galatasaray Monaco maçı ne zaman? Bilet satışının başlaması bekleniyor

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ederken sarı kırmızılı ekip Monaco ile mücadele edecek.

GALATASARAY MONACO MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç için bekleyiş devam ediyor. Müsabaka 9 Aralık tarihinde Monaco'nun evinde oynanacak. Heyecanla beklenen müsabaka 23.00'te başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MONACO MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Monaco ile oynanacak olan karşılaşmanın maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Müsabakanın maç biletlerinin karşılaşmadan 2-3 gün önce satışa çıkması bekleniyor.