Galatasaray Rizespor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Singo Galatasaray Rizespor maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası kapsamında son şampiyon Galatasaray kendi evinde bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda çıktığı ilk 3 maçın hepsinde galibiyet alarak başarılı bir başlangıç yaptı. Çaykur Rizespor ise bu süreçte 2 maça çıktı. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalardan birer mağlubiyet ile beraberlik aldı.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Çaykur Rizespor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROSU

İki takımda da karşılaşma öncesinde herhangi bir sakatlığı olan oyuncu bulunmuyor. Ancak Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer almayacak. Okan Buruk'un, Barış Alper Yılmaz'ı tepkilerden korumak için böyle bir karar aldığı iddia edildi.

SİNGO GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfred Singo'nun henüz hazır olmadığı için ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde ise Okan Buruk'un Singo'yu oyuna alma ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında sakatlığı iyileşen Lemina'nın ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Osimhen

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Alikulov, Samet, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Halil, Laçi, Mithat, Sowe