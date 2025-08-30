Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Rizespor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Singo Galatasaray Rizespor maçında oynayacak mı?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmada sarı-kırmızılıların yeni transferi Singo'nun oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Karşılaşmada 2 yıldız isim forma giyemeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Rizespor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Singo Galatasaray Rizespor maçında oynayacak mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 18:30

Trendyol 'in 4. haftası kapsamında son şampiyon kendi evinde bugün 'u ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda çıktığı ilk 3 maçın hepsinde galibiyet alarak başarılı bir başlangıç yaptı. Çaykur Rizespor ise bu süreçte 2 maça çıktı. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalardan birer mağlubiyet ile beraberlik aldı.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Çaykur Rizespor , muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray Rizespor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Singo Galatasaray Rizespor maçında oynayacak mı?

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROSU

İki takımda da karşılaşma öncesinde herhangi bir sakatlığı olan oyuncu bulunmuyor. Ancak Türkiye Gazetesi'nin haberine göre , Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer almayacak. Okan Buruk'un, Barış Alper Yılmaz'ı tepkilerden korumak için böyle bir karar aldığı iddia edildi.

Galatasaray Rizespor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Singo Galatasaray Rizespor maçında oynayacak mı?

SİNGO GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfred Singo'nun henüz hazır olmadığı için ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde ise Okan Buruk'un Singo'yu oyuna alma ihtimali bulunuyor.

Galatasaray Rizespor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Singo Galatasaray Rizespor maçında oynayacak mı?

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında sakatlığı iyileşen Lemina'nın ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Osimhen

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Alikulov, Samet, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Halil, Laçi, Mithat, Sowe

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#çaykur rizespor
#süper lig
#barış alper yılmaz
#Maç Kadrosu
#Wilfred Singo
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.