Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Lig aşaması başlıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına doğrudan katılma hakkı kazanmıştı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ne zaman olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinin belirleneceği tarih belli oldu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Lig aşaması başlıyor
tgrthaber.com
22.08.2025
22.08.2025
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan , 'nin lig aşamasına doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

Devler Ligi'nde play-off karşılaşmaları oynanırken, Galatasaray'ın da rakibinin belli olacağı lig aşamasının kura çekiminin ne zaman olduğu gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Galatasaray kura çekiminin ne zaman olduğu merak ediliyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Lig aşaması başlıyor

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre 2025-2026 Şampiyonlar Ligi sezonunun lig aşaması 28 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek organizasyonla yapılacak olan kura çekimi Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakipleri belli olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Lig aşaması başlıyor

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. 29 kulübün lig aşamasına katılması ise şimdiden netleşti. Kalan 7 takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak.

Lig aşamasına katılmaya hak kazanan ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle:

  • Liverpool
  • Arsenal
  • Manchester City
  • Chelsea
  • Tottenham
  • Newcastle United
  • Barcelona
  • Real Madrid
  • Atletico Madrid
  • Athletic Club
  • Villarreal
  • Napoli
  • Inter
  • Atalanta
  • Juventus
  • Bayern Münih
  • Bayer Leverkusen
  • Eintracht Frankfurt
  • Borussia Dortmund
  • Paris Saint-Germain (PSG)
  • Marsilya
  • Monaco
  • PSV
  • Ajax
  • Sporting
  • Union Saint-Gilloise
  • Slavia Prag
  • Olympiacos
