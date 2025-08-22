Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Lig aşaması başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

Devler Ligi'nde play-off karşılaşmaları oynanırken, Galatasaray'ın da rakibinin belli olacağı lig aşamasının kura çekiminin ne zaman olduğu gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ne zaman olduğu merak ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre 2025-2026 Şampiyonlar Ligi sezonunun lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek organizasyonla yapılacak olan kura çekimi Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakipleri belli olacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. 29 kulübün lig aşamasına katılması ise şimdiden netleşti. Kalan 7 takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak.

Lig aşamasına katılmaya hak kazanan ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle: