TGRT Haber
19°
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Union Saint Gilloise maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maç biletleri kaç TL?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, evinde Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Union Saint-Gilloise maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı, kaç TL olacağı merak ediliyor. Karşılaşma 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak.

Galatasaray Union Saint Gilloise maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maç biletleri kaç TL?
19.11.2025
19.11.2025
Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olan 'nde milli aranın ardından heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz evinde ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelede sarı-kırmızılılar galibiyet alırsa puanını 11'e çıkartarak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ihtimalini büyük oranda artıracak. Kritik mücadeleye sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Union Saint-Gilloise maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Union Saint Gilloise maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maç biletleri kaç TL?

GALATASARAY - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı mücadelelerin biletlerini genel olarak 3 gün önceden satışa çıkarıyor.

Bu kapsamda Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçının biletlerinin 22 Kasım 2025 Cumartesi günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar tarafından henüz resmi bilet satış duyurusu yapılmadı. Bilet satış duyurusu yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Galatasaray Union Saint Gilloise maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maç biletleri kaç TL?

GALATASARAY - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL, FİYATI?

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamıdna 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak olan Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için fiyatları da belli olmadı.

Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi kapsamında en son RAMS Park'ta oynadığı Bodo/Glimt maçının şöyle olmuştu:

  • Premium: 40.000
  • Delux: 38.000
  • Lux: 36.000
  • Classic: 34.000
  • Kategori 1: 22.500
  • Kategori 2: 20.000
  • Kategori 3: 18.000
  • Kategori 4: 17.000
  • Kategori 5: 16.000
  • Kategori 6: 14.000
  • Kategori 7: 13.000
  • Kategori 8: 10.000
  • Kategori 9: 8.000
  • Kategori 10: 2.100
  • Kategori 11: 2.000
  • Misafir: 2.000
#Futbol
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#bilet fiyatları
#union saint-gilloise
#Maç Bileti
#Bilet Satış
#Maç Bileti
#Bilet Satış Tarihi
#Aktüel
TGRT Haber
