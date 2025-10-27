Gaziantep Fenerbahçe arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! İki takım arasındaki eski karşılaşmalar

Kategoriler
Süper Lig'de bu akşam 20.00'de oynanacak olan karşılaşma Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Nefes kesen maç öncesinde ise Gaziantep Fenerbahçe arasındaki geçmiş maçlar dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 13. kez birbirine rakip olacak. İki takım arasında oynanan 12 karşılaşmada Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. FB, 10 defa rakibini mağlup ederken 2 kez yenildi yaşadı. Fenerbahçe 30 gol atarken Gaziantep 13 gol ile cevap verdi.
26 Şub 2017: Gaziantepspor 1-1 Fenerbahçe
25 Eyl 2016: Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor
1 May 2016: Fenerbahçe 3-0 Gaziantepspor
6 Ara 2015: Gaziantepspor 2-2 Fenerbahçe
14 Şub 2015: Gaziantepspor 0-5 Fenerbahçe
21 Eyl 2014: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor
24 Mar 2014: Gaziantepspor 0-3 Fenerbahçe
25 Eki 2013: Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor
26 Oca 2013: Gaziantepspor 1-2 Fenerbahçe
25 Ağu 2012: Fenerbahçe 3-0 Gaziantepspor
9 Oca 2012: Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor
16 Eyl 2011: Gaziantepspor 1-3 Fenerbahçe
16 Nis 2011: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor
13 Kas 2010: Gaziantepspor 2-1 Fenerbahçe
20 Mar 2010: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor
18 Eki 2009: Gaziantepspor 2-1 Fenerbahçe
1 Şub 2009: Fenerbahçe 1-1 Gaziantepspor
23 Ağu 2008: Gaziantepspor 1-0 Fenerbahçe
20 Oca 2008: Gaziantepspor 0-5 Fenerbahçe
31 Eki 2007: Fenerbahçe 0-0 Gaziantepspor (Türkiye Kupası)
18 Ağu 2007: Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor
20 Nis 2007: Gaziantepspor 0-2 Fenerbahçe
3 Kas 2006: Fenerbahçe 4-1 Gaziantepspor
26 Eki 2006: Fenerbahçe 2-0 Gaziantepspor (Türkiye Kupası)
2 Nis 2006: Gaziantepspor 0-2 Fenerbahçe
21 Ara 2005: Fenerbahçe 0-2 Gaziantepspor (Türkiye Kupası)
29 Eki 2005: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor
2 Nis 2005: Fenerbahçe 2-0 Gaziantepspor
16 Eki 2004: Gaziantepspor 0-1 Fenerbahçe
22 Şub 2004: Gaziantepspor 1-5 Fenerbahçe
14 Eyl 2003: Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor
15 Şub 2003: Fenerbahçe 2-0 Gaziantepspor
11 Eyl 2002: Gaziantepspor 3-3 Fenerbahçe
22 Mar 2002: Fenerbahçe 4-1 Gaziantepspor
4 Kas 2001: Gaziantepspor 0-2 Fenerbahçe
21 Nis 2001: Fenerbahçe 4-3 Gaziantepspor
10 Kas 2000: Gaziantepspor 2-1 Fenerbahçe
27 Şub 2000: Gaziantepspor 5-1 Fenerbahçe
26 Eyl 1999: Fenerbahçe 0-0 Gaziantepspor
24 Nis 1999: Gaziantepspor 2-2 Fenerbahçe
14 Kas 1998: Fenerbahçe 4-0 Gaziantepspor
17 Oca 1998: Gaziantepspor 2-0 Fenerbahçe
2 Ağu 1997: Fenerbahçe 3-0 Gaziantepspor
26 Oca 1997: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor
18 Ağu 1996: Gaziantepspor 2-0 Fenerbahçe
13 Mar 1996: Fenerbahçe 2-2 Gaziantepspor (Türkiye Kupası)
28 Şub 1996: Gaziantepspor 1-2 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)
17 Şub 1996: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor
9 Eyl 1995: Gaziantepspor 2-2 Fenerbahçe
21 May 1995: Fenerbahçe 2-0 Gaziantepspor
18 Ara 1994: Gaziantepspor 1-1 Fenerbahçe
24 Nis 1994: Gaziantepspor 0-2 Fenerbahçe
27 Kas 1993: Fenerbahçe 4-2 Gaziantepspor
31 Oca 1993: Fenerbahçe 1-1 Gaziantepspor
30 Ağu 1992: Gaziantepspor 2-3 Fenerbahçe
16 May 1992: Fenerbahçe 8-4 Gaziantepspor
22 Ara 1991: Gaziantepspor 0-0 Fenerbahçe
18 May 1991: Fenerbahçe 2-0 Gaziantepspor
23 Ara 1990: Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor (Türkiye Kupası)
15 Ara 1990: Gaziantepspor 2-5 Fenerbahçe
10 Nis 1983: Gaziantepspor 0-1 Fenerbahçe
23 Eki 1982: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor
2 May 1982: Gaziantepspor 2-0 Fenerbahçe
24 Mar 1982: Fenerbahçe 4-0 Gaziantepspor (Türkiye Kupası)
17 Mar 1982: Gaziantepspor 1-0 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)
15 Kas 1981: Fenerbahçe 5-1 Gaziantepspor
23 May 1981: Fenerbahçe 0-1 Gaziantepspor
21 Ara 1980: Gaziantepspor 3-1 Fenerbahçe
16 Mar 1980: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor
30 Eyl 1979: Gaziantepspor 1-0 Fenerbahçe