22°
 Sumru Tarhan

Gaziantep Fenerbahçe arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! İki takım arasındaki eski karşılaşmalar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK Fenerbahçe maçı için bekleyiş sürerken taraftarın gündeminde iki takım arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları yerleşti. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Gaziantep maçı karşılaşmaları ve sonuçları inceleniyor.

Gaziantep Fenerbahçe arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! İki takım arasındaki eski karşılaşmalar
27.10.2025
27.10.2025
'de bu akşam 20.00'de oynanacak olan karşılaşma Stadyumu'nda oynanacak. Nefes kesen maç öncesinde ise Gaziantep arasındaki geçmiş maçlar dikkat çekti.

GAZİANTEP FENERBAHÇE ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 13. kez birbirine rakip olacak. İki takım arasında oynanan 12 karşılaşmada Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. FB, 10 defa rakibini mağlup ederken 2 kez yenildi yaşadı. Fenerbahçe 30 gol atarken Gaziantep 13 gol ile cevap verdi.

Gaziantep Fenerbahçe arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! İki takım arasındaki eski karşılaşmalar

GAZİANTEP FENERBAHÇE KARŞILAŞMALARI VE SKORLARI

26 Şub 2017: Gaziantepspor 1-1 Fenerbahçe

25 Eyl 2016: Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor

1 May 2016: Fenerbahçe 3-0 Gaziantepspor

6 Ara 2015: Gaziantepspor 2-2 Fenerbahçe

14 Şub 2015: Gaziantepspor 0-5 Fenerbahçe

21 Eyl 2014: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor

24 Mar 2014: Gaziantepspor 0-3 Fenerbahçe

25 Eki 2013: Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor

26 Oca 2013: Gaziantepspor 1-2 Fenerbahçe

25 Ağu 2012: Fenerbahçe 3-0 Gaziantepspor

9 Oca 2012: Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor

16 Eyl 2011: Gaziantepspor 1-3 Fenerbahçe

16 Nis 2011: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor

13 Kas 2010: Gaziantepspor 2-1 Fenerbahçe

20 Mar 2010: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor

18 Eki 2009: Gaziantepspor 2-1 Fenerbahçe

1 Şub 2009: Fenerbahçe 1-1 Gaziantepspor

Gaziantep Fenerbahçe arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! İki takım arasındaki eski karşılaşmalar

23 Ağu 2008: Gaziantepspor 1-0 Fenerbahçe

20 Oca 2008: Gaziantepspor 0-5 Fenerbahçe

31 Eki 2007: Fenerbahçe 0-0 Gaziantepspor (Türkiye Kupası)

18 Ağu 2007: Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor

20 Nis 2007: Gaziantepspor 0-2 Fenerbahçe

3 Kas 2006: Fenerbahçe 4-1 Gaziantepspor

26 Eki 2006: Fenerbahçe 2-0 Gaziantepspor (Türkiye Kupası)

2 Nis 2006: Gaziantepspor 0-2 Fenerbahçe

21 Ara 2005: Fenerbahçe 0-2 Gaziantepspor (Türkiye Kupası)

Gaziantep Fenerbahçe arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! İki takım arasındaki eski karşılaşmalar

29 Eki 2005: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor

2 Nis 2005: Fenerbahçe 2-0 Gaziantepspor

16 Eki 2004: Gaziantepspor 0-1 Fenerbahçe

22 Şub 2004: Gaziantepspor 1-5 Fenerbahçe

14 Eyl 2003: Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor

15 Şub 2003: Fenerbahçe 2-0 Gaziantepspor

11 Eyl 2002: Gaziantepspor 3-3 Fenerbahçe

22 Mar 2002: Fenerbahçe 4-1 Gaziantepspor

4 Kas 2001: Gaziantepspor 0-2 Fenerbahçe

21 Nis 2001: Fenerbahçe 4-3 Gaziantepspor

Gaziantep Fenerbahçe arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! İki takım arasındaki eski karşılaşmalar

10 Kas 2000: Gaziantepspor 2-1 Fenerbahçe

27 Şub 2000: Gaziantepspor 5-1 Fenerbahçe

26 Eyl 1999: Fenerbahçe 0-0 Gaziantepspor

24 Nis 1999: Gaziantepspor 2-2 Fenerbahçe

14 Kas 1998: Fenerbahçe 4-0 Gaziantepspor

17 Oca 1998: Gaziantepspor 2-0 Fenerbahçe

2 Ağu 1997: Fenerbahçe 3-0 Gaziantepspor

26 Oca 1997: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor

18 Ağu 1996: Gaziantepspor 2-0 Fenerbahçe

13 Mar 1996: Fenerbahçe 2-2 Gaziantepspor (Türkiye Kupası)

28 Şub 1996: Gaziantepspor 1-2 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)

Gaziantep Fenerbahçe arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! İki takım arasındaki eski karşılaşmalar

17 Şub 1996: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor

9 Eyl 1995: Gaziantepspor 2-2 Fenerbahçe

21 May 1995: Fenerbahçe 2-0 Gaziantepspor

18 Ara 1994: Gaziantepspor 1-1 Fenerbahçe

24 Nis 1994: Gaziantepspor 0-2 Fenerbahçe

27 Kas 1993: Fenerbahçe 4-2 Gaziantepspor

31 Oca 1993: Fenerbahçe 1-1 Gaziantepspor

30 Ağu 1992: Gaziantepspor 2-3 Fenerbahçe

16 May 1992: Fenerbahçe 8-4 Gaziantepspor

22 Ara 1991: Gaziantepspor 0-0 Fenerbahçe

18 May 1991: Fenerbahçe 2-0 Gaziantepspor

Gaziantep Fenerbahçe arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! İki takım arasındaki eski karşılaşmalar

23 Ara 1990: Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor (Türkiye Kupası)

15 Ara 1990: Gaziantepspor 2-5 Fenerbahçe

10 Nis 1983: Gaziantepspor 0-1 Fenerbahçe

23 Eki 1982: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor

2 May 1982: Gaziantepspor 2-0 Fenerbahçe

24 Mar 1982: Fenerbahçe 4-0 Gaziantepspor (Türkiye Kupası)

17 Mar 1982: Gaziantepspor 1-0 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)

15 Kas 1981: Fenerbahçe 5-1 Gaziantepspor

23 May 1981: Fenerbahçe 0-1 Gaziantepspor

21 Ara 1980: Gaziantepspor 3-1 Fenerbahçe

16 Mar 1980: Fenerbahçe 1-0 Gaziantepspor

30 Eyl 1979: Gaziantepspor 1-0 Fenerbahçe

