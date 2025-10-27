Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Karşılaşma Gaziantep Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek, yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak.

GAZİANTEP FENERBAHÇE CANLI İZLE

Fenerbahçe ligde son olarak Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etmişti. UEFA Avrupa Ligi’nde ise hafta arasında sahasında konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart’ı 1-0’la geçmişti. 9 hafta sonunda 19 puan toplayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Takımda moraller yüksek ve deplasmanda alınacak bir galibiyet, zirve yarışındaki farkı azaltmak açısından büyük önem taşıyor.

Bu sezon ilk kez sakat oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe’de kaptan Mert Hakan Yandaş kadroya döndü. Stuttgart maçında sakatlıktan çıkarak oyuna sonradan dahil olan Jhon Duran, bu karşılaşmada yedek kulübesinde olacak. Teknik direktör Tedesco’nun Duran’a bu kez daha fazla süre vermesi bekleniyor. Öte yandan kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, maçta forma giyemeyecek. Cezasını tamamlayan Milan Skriniar ise ilk 11’de sahaya çıkacak. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ilk 11'leri açıklandı:

Gaziantep FK 11: Burak, Perez, Arda, Abena, Rodrigues, Melih, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Bayo.

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Gaziantep FK Fenerbahçe karşılaşması bazı yabancı kanallardan da şifresiz olarak yayınlanacak. Brezilya’da Disney+, Şili’de Disney+ Premium Chile ve Hırvatistan’da Sport Klub HD HR kanalları, mücadeleyi canlı ve şifresiz şekilde yayınlayacak. Bu yayınlar yalnızca ilgili ülkelerin sınırları içinde izlenebilecek.

Gaziantep FK Fenerbahçe maçını veren kanallar:

Brezilya: Disney+

Disney+ Şili: Disney+ Premium Chile

Disney+ Premium Chile Hırvatistan: Sport Klub HD HR

GAZİANTEP FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Fenerbahçe karşılaşması Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları karşılaşmayı televizyon, bilgisayar, tablet veya mobil cihazlarından izleyebilecek. Ayrıca TOD TV platformuna abone olan izleyiciler de Gaziantep FK Fenerbahçe maçını internet üzerinden takip edebilecek.

Bein Sports yayınında Gaziantep FK Fenerbahçe maçı HD kalitede ve kesintisiz şekilde izlenebilecek. Şifreli yayın sistemine sahip kanal, abonelikle erişim sağlanan resmi yayıncı konumunda.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Müsabaka Gaziantep Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı stattan izleyemeyen futbolseverler, Bein Sports ekranlarından Gaziantep FK Fenerbahçe maçını canlı olarak takip edebilecek.

Bein Sports’un resmi yayın hakkına sahip olması nedeniyle Türkiye’de bu mücadeleyi canlı ve yasal olarak yayınlayan tek kanal Bein Sports’tur. TOD TV üyeleri ise platformun internet sitesinden veya mobil uygulamasından Gaziantep FK Fenerbahçe maçını izleyebilir.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak. Abonelik sahibi izleyiciler, maçı televizyon veya dijital platformlar üzerinden kesintisiz şekilde takip edebilecek. Ayrıca TOD TV aboneleri, internet üzerinden maçı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyonlarından izleme imkanına sahip olacak.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports veya TOD TV üzerinden Gaziantep FK Fenerbahçe maç yayınına erişebilir. Bu platformlara üyelik oluşturulduktan sonra kullanıcılar canlı yayın seçeneğiyle maçı takip edebilirler.

Her iki platform da yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz yayın kalitesi sunmaktadır. Resmi yayıncı üzerinden izlenmesi, hem yasal hem de güvenlidir.

GAZİANTEP FENERBAHÇE KAÇAK BEDAVA MAÇ

Gaziantep FK Fenerbahçe kaçak maç link yayınları, yasal olmadığı gibi kullanıcılar için ciddi güvenlik riskleri taşır. Bu tarz Gaziantep FK Fenerbahçe korsan link/linkler, cihazlara virüs bulaştırabilir ve kişisel verilerin çalınmasına neden olabilir. Ayrıca Türkiye’de kaçak maç izlemek veya paylaşmak suç kapsamındadır.

Gaziantep FK Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek isteyenler, en güvenilir ve yasal yayın olan Bein Sports’tan maçı HD kalitede takip edebilir. TOD TV platformu da aynı şekilde resmi yayın imkânı sunmaktadır.

GAZİANTEP FENERBAHÇE CANLI LİNK

Gaziantep FK Fenerbahçe maçının resmi canlı yayın adresi Bein Sports’tur. Maç Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.

Resmi yayıncı dışında paylaşılan Gaziantep FK Fenerbahçe canlı maç link/linkleri korsan yayın kapsamına girmekte olup güvenli değildir. İzleyiciler, Bein Sports veya TOD TV üzerinden maçın resmi yayınına erişebilir.

GAZİANTEP FENERBAHÇE ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Türkiye’de karşılaşmanın şifresiz yayını bulunmuyor. Maç yalnızca Bein Sports aboneleri tarafından izlenebilir. Yurt dışında ise Brezilya, Şili ve Hırvatistan’daki bazı kanallar şifresiz yayın yapacak. Türkiye’de yaşayan futbolseverler, Bein Sports veya TOD TV platformlarından maçı izleyebilir.