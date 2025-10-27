Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler ligde son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdürürken, UEFA Avrupa Ligi’nde de başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Tedesco yönetimindeki ekipte bu kez sakat oyuncu bulunmuyor. İşte bu akşamki Gaziantep Fenerbahçe canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 19:24

Karşılaşma Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek, yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak.

GAZİANTEP FENERBAHÇE CANLI İZLE

ligde son olarak Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etmişti. UEFA Avrupa Ligi’nde ise hafta arasında sahasında konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart’ı 1-0’la geçmişti. 9 hafta sonunda 19 puan toplayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Takımda moraller yüksek ve deplasmanda alınacak bir galibiyet, zirve yarışındaki farkı azaltmak açısından büyük önem taşıyor.

Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Bu sezon ilk kez sakat oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe’de kaptan Mert Hakan Yandaş kadroya döndü. Stuttgart maçında sakatlıktan çıkarak oyuna sonradan dahil olan Jhon Duran, bu karşılaşmada yedek kulübesinde olacak. Teknik direktör Tedesco’nun Duran’a bu kez daha fazla süre vermesi bekleniyor. Öte yandan kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, maçta forma giyemeyecek. Cezasını tamamlayan Milan Skriniar ise ilk 11’de sahaya çıkacak. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Fenerbahçe maçı ilk 11'leri açıklandı:

Gaziantep FK 11: Burak, Perez, Arda, Abena, Rodrigues, Melih, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Bayo.

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Gaziantep FK Fenerbahçe karşılaşması bazı yabancı kanallardan da şifresiz olarak yayınlanacak. Brezilya’da Disney+, Şili’de Disney+ Premium Chile ve Hırvatistan’da Sport Klub HD HR kanalları, mücadeleyi canlı ve şifresiz şekilde yayınlayacak. Bu yayınlar yalnızca ilgili ülkelerin sınırları içinde izlenebilecek.

Gaziantep FK Fenerbahçe maçını veren kanallar:

  • Brezilya: Disney+
  • Şili: Disney+ Premium Chile
  • Hırvatistan: Sport Klub HD HR
Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Fenerbahçe karşılaşması Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları karşılaşmayı televizyon, bilgisayar, tablet veya mobil cihazlarından izleyebilecek. Ayrıca TOD TV platformuna abone olan izleyiciler de Gaziantep FK Fenerbahçe maçını internet üzerinden takip edebilecek.

Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Bein Sports yayınında Gaziantep FK Fenerbahçe maçı HD kalitede ve kesintisiz şekilde izlenebilecek. Şifreli yayın sistemine sahip kanal, abonelikle erişim sağlanan resmi yayıncı konumunda.

Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Müsabaka Gaziantep Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı stattan izleyemeyen futbolseverler, Bein Sports ekranlarından Gaziantep FK Fenerbahçe maçını canlı olarak takip edebilecek.

Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Bein Sports’un resmi yayın hakkına sahip olması nedeniyle Türkiye’de bu mücadeleyi canlı ve yasal olarak yayınlayan tek kanal Bein Sports’tur. TOD TV üyeleri ise platformun internet sitesinden veya mobil uygulamasından Gaziantep FK Fenerbahçe maçını izleyebilir.

Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak. Abonelik sahibi izleyiciler, maçı televizyon veya dijital platformlar üzerinden kesintisiz şekilde takip edebilecek. Ayrıca TOD TV aboneleri, internet üzerinden maçı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyonlarından izleme imkanına sahip olacak.

Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports veya TOD TV üzerinden Gaziantep FK Fenerbahçe maç yayınına erişebilir. Bu platformlara üyelik oluşturulduktan sonra kullanıcılar canlı yayın seçeneğiyle maçı takip edebilirler.

Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Her iki platform da yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz yayın kalitesi sunmaktadır. Resmi yayıncı üzerinden izlenmesi, hem yasal hem de güvenlidir.

Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP FENERBAHÇE KAÇAK BEDAVA MAÇ

Gaziantep FK Fenerbahçe kaçak maç link yayınları, yasal olmadığı gibi kullanıcılar için ciddi güvenlik riskleri taşır. Bu tarz Gaziantep FK Fenerbahçe korsan link/linkler, cihazlara virüs bulaştırabilir ve kişisel verilerin çalınmasına neden olabilir. Ayrıca Türkiye’de kaçak maç izlemek veya paylaşmak suç kapsamındadır.

Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Gaziantep FK Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek isteyenler, en güvenilir ve yasal yayın olan Bein Sports’tan maçı HD kalitede takip edebilir. TOD TV platformu da aynı şekilde resmi yayın imkânı sunmaktadır.

Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP FENERBAHÇE CANLI LİNK

Gaziantep FK Fenerbahçe maçının resmi canlı yayın adresi Bein Sports’tur. Maç Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.

Resmi yayıncı dışında paylaşılan Gaziantep FK Fenerbahçe link/linkleri korsan yayın kapsamına girmekte olup güvenli değildir. İzleyiciler, Bein Sports veya TOD TV üzerinden maçın resmi yayınına erişebilir.

Gaziantep Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP FENERBAHÇE ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Türkiye’de karşılaşmanın şifresiz yayını bulunmuyor. Maç yalnızca Bein Sports aboneleri tarafından izlenebilir. Yurt dışında ise Brezilya, Şili ve Hırvatistan’daki bazı kanallar şifresiz yayın yapacak. Türkiye’de yaşayan futbolseverler, Bein Sports veya TOD TV platformlarından maçı izleyebilir.

ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#fenerbahçe spor kulübü
#gaziantep
#gaziantep fk
#gaziantep fk
#beın sports
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Canlı Maç
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Haberleri
#Tod Tv
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.