Gazze Tezkeresi nedir, neler içeriyor? TBMM’de kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen Gazze tezkeresinin detayları Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

29.08.2025
29.08.2025
Son yıllarda ’de yoğunlaşan saldırılara dikkat çekilen tezkerede, ’in özellikle kadın ve çocukları hedef alan saldırılarının boyutuna ulaştığı vurgulandı.

Metinde, İsrail hükümetinin uyguladığı açlık ve politikalarının Birleşmiş Milletler () dahil uluslararası kuruluşlar tarafından da tespit edildiği belirtildi.

GAZZE TEZKERESİNDE NELER VAR?

TBMM tarafından kabul edilen bildiride şu önemli maddeler yer aldı:

İsrail’in işgal, imha ve ilhak politikaları kınandı.

Gazze’de kıtlığın bir imha aracı olarak kullanılmasının soykırım suçu oluşturduğu kaydedildi.

Uluslararası topluma, kalıcı ateşkes, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi ve kesintisiz insani yardımın sağlanması için çağrı yapıldı.

Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim faaliyetleri ve halkına yönelik şiddet telin edildi.

İsrail’in işlediği soykırım ve sömürge suçlarının uluslararası mahkemeler önünde yargılanması talep edildi.

İsrail hükümeti, soykırım politikalarına son verene kadar, BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuldu

Tüm ülke parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin’e destek olmaya ve iki devletli çözümü savunmaya davet edildi.

