Tarım Kredi Kooperatif fırsat dolu hafta sonu kataloğu belli oldu!

Toplamda 43 ürünün kampanyaya dâhil edildiği Tarım Kredi Market güncel katalog broşüründe çay, kavurma, yer fıstığı kreması, sucuk, sabun ve peynir çeşitleri gibi ürünler öne çıktı.
26 Eylül’de başlayan Tarım Kredi Market indirim fırsatlarının 28 Eylül Pazar gününe kadar süreceği aktarıldı.
İşte, 26-28 Eylül 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler tam ve eksiksiz fiyat listesi;
Çaykur Rize Turist - 245 TL
Destan Toz Şeker - 199,50 TL
Tavuk Pirzola Çeşitleri - 159 TL
Dana Dilimli Donuk Kavurma - 249,90 TL
Fermente Dana Kangal Sucuk - 729,90 TL
Familia Havlu Natural 16'lı - 169 TL
Tarsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri - 132,90 TL
Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin - 99 TL
Dr. Oetker Special Pizza Mista - 99 TL
Dana Kasap Köfte - 179,90 TL
Dana Izgara Köfte - 179,90 TL
Banvit Piliç Kokteyl Sosis - 119,90 TL
Banvit Piliç Salam - 84 TL
Banvit Piliç Sucuk - 47,90 TL
Elit Ultra Çamaşır Suyu - 104,90 TL
Tarsüt Tereyağı - 189,90 TL
Taze Beyaz Peynir Tam Yağlı - 175 TL
Yoğurt Tam Yağlı - 62,50 TL
Asi Künefe - 49,90 TL
Dondurma Çeşitleri - 125 TL
Cicibebe Bebek Bisküvisi - 109,90 TL
Ülker Kremalı Rondo Çilek Aromalı - 64,90 TL
Ülker Taç Kraker - 29,90 TL
Feast Orman Meyvesi - 149,90 TL
Por Çöz Pas ve Kireç Çözücü - 54,90 TL
Çekirdeksiz Kuru Üzüm - 179,90 TL
Bezelye Konservesi - 35,50 TL
Türk Kahvesi - 44,90 TL
Eti Burçak Bisküvi - 48,90 TL
Eti Burçak Sütlü Kremalı - 48,90 TL
Kemalöz Yumurtalı Erişte - 24,90 TL
Kemalöz Çorum Mantısı - 49,90 TL
Yer Fıstığı Ezmesi - 62,50 TL
Parçacıklı Yer Fıstığı Ezmesi - 62,50 TL
Ceviz İçi - 92,90 TL
Kızılay Meyveli Soda Çeşitleri - 59,50 TL
Elit Doğal Zeytinyağı Sabunu - 76 TL
Elit Peçete - 23,50 TL
Tukaş Mısır - 33,50 TL
Sarıyer Gazoz - 24,90 TL
Difaş Ultra Clean Diş Fırçası - 69,90 TL
Parex Pişirme Kağıdı 10'lu - 29,90 TL
Flowpack Çöp Torbası Çeşitleri - 10,90 TL