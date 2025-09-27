Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Tarım Kredi Kooperatif fırsat dolu hafta sonu kataloğu belli oldu!

Bu hafta sonu süresince cuma gününden pazar gününe dek geçerli olacak Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünleri alışveriş yapacak yurttaşlar tarafından sorgulanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tarım Kredi Kooperatif fırsat dolu hafta sonu kataloğu belli oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 18:13

Toplamda 43 ürünün kampanyaya dâhil edildiği Tarım Kredi güncel katalog broşüründe çay, kavurma, yer fıstığı kreması, sucuk, sabun ve peynir çeşitleri gibi ürünler öne çıktı.

26 Eylül’de başlayan Tarım Kredi Market indirim fırsatlarının 28 Eylül Pazar gününe kadar süreceği aktarıldı.

İşte, 26-28 Eylül 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler tam ve eksiksiz fiyat listesi;

Çaykur Rize Turist - 245 TL

Destan Toz Şeker - 199,50 TL

Tavuk Pirzola Çeşitleri - 159 TL

Dana Dilimli Donuk Kavurma - 249,90 TL

Fermente Dana Kangal Sucuk - 729,90 TL

Familia Havlu Natural 16'lı - 169 TL

Tarsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri - 132,90 TL

Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin - 99 TL

Tarım Kredi Kooperatif fırsat dolu hafta sonu kataloğu belli oldu!

Dr. Oetker Special Pizza Mista - 99 TL

Dana Kasap Köfte - 179,90 TL

Dana Izgara Köfte - 179,90 TL

Banvit Piliç Kokteyl Sosis - 119,90 TL

Banvit Piliç Salam - 84 TL

Banvit Piliç Sucuk - 47,90 TL

Elit Ultra Çamaşır Suyu - 104,90 TL

Tarsüt Tereyağı - 189,90 TL

Taze Beyaz Peynir Tam Yağlı - 175 TL

Yoğurt Tam Yağlı - 62,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif fırsat dolu hafta sonu kataloğu belli oldu!

Asi Künefe - 49,90 TL

Dondurma Çeşitleri - 125 TL

Cicibebe Bebek Bisküvisi - 109,90 TL

Ülker Kremalı Rondo Çilek Aromalı - 64,90 TL

Ülker Taç Kraker - 29,90 TL

Feast Orman Meyvesi - 149,90 TL

Por Çöz Pas ve Kireç Çözücü - 54,90 TL

Çekirdeksiz Kuru Üzüm - 179,90 TL

Bezelye Konservesi - 35,50 TL

Türk Kahvesi - 44,90 TL

Eti Burçak Bisküvi - 48,90 TL

Eti Burçak Sütlü Kremalı - 48,90 TL

Kemalöz Yumurtalı Erişte - 24,90 TL

Kemalöz Çorum Mantısı - 49,90 TL

Yer Fıstığı Ezmesi - 62,50 TL

Parçacıklı Yer Fıstığı Ezmesi - 62,50 TL

Ceviz İçi - 92,90 TL

Kızılay Meyveli Soda Çeşitleri - 59,50 TL

Elit Doğal Zeytinyağı Sabunu - 76 TL

Elit Peçete - 23,50 TL

Tukaş Mısır - 33,50 TL

Sarıyer Gazoz - 24,90 TL

Difaş Ultra Clean Diş Fırçası - 69,90 TL

Parex Pişirme Kağıdı 10'lu - 29,90 TL

Flowpack Çöp Torbası Çeşitleri - 10,90 TL

ETİKETLER
#kampanya
#gıda
#market
#İçecek
#ındirim
#Trendyol 1. Lig
#Tarım Kredisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.