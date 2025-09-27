27 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Kritik seviyenin altına indi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), baraj doluluk oranı inceleniyor.

Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar ve diğer barajlara dair doluluk rakamları her gün duyuruluyor.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI VERİLERİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bilgilerine göre, barajlardaki su düzeyi bu yıl en yüksek oranı 15 Nisan’da yüzde 82,22 ile yaşadı.

İSKİ tarafından açıklanan en güncel verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajların genel doluluk ortalaması yüzde 29,87 olarak kaydedildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 27 Eylül'de baraj doluluk oranları;