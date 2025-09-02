Geleceğin Savaşı filminin konusu ne, hangi oyuncular yer alıyor?

Geleceğin Savaşı (The Tomorrow War) filmi 2 Eylül Salı günü TRT 1 ekranlarında seyirciyle yayınlanacak.

Geleceğin Savaşı yapımı konusu ve oyuncu kadrosu araştırma konusu haline geldi.

GELECEĞİN SAVAŞI FİLMİNİN HİKÂYESİ NE?

Geleceğin Savaşı filmi “Beyaz Dişler” isimli uzaylılar dünyayı yok edecek noktaya gelir.

Gelecekten gelen savaşçılar ise günümüze ulaşarak gönüllüleri mücadeleye katılmaya ikna eder.

Eski asker ve biyoloji öğretmeni olan Dan Forester (Chris Pratt) savaşa dahil olmak için gönüllü olur. Ölümcül görev sırasında insanlığı kurtarmakta kritik rol üstlenir.

GELECEĞİN SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Chris Pratt: Dan Forester

Yvonne Strahovski: Albay Muri Forester

J.K. Simmons: James Forester

Betty Gilpin: Emmy Forester

Sam Richardson: Charlie

Edwin Hodge: Dorian