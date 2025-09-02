Geleceğin Savaşı filminin konusu ne, hangi oyuncular yer alıyor?

İstanbul
Geleceğin Savaşı (The Tomorrow War) filmi 2 Eylül Salı günü TRT 1 ekranlarında seyirciyle yayınlanacak.
Geleceğin Savaşı yapımı konusu ve oyuncu kadrosu araştırma konusu haline geldi.
Geleceğin Savaşı filmi “Beyaz Dişler” isimli uzaylılar dünyayı yok edecek noktaya gelir.
Gelecekten gelen savaşçılar ise günümüze ulaşarak gönüllüleri mücadeleye katılmaya ikna eder.
Eski asker ve biyoloji öğretmeni olan Dan Forester (Chris Pratt) savaşa dahil olmak için gönüllü olur. Ölümcül görev sırasında insanlığı kurtarmakta kritik rol üstlenir.
Chris Pratt: Dan Forester
Yvonne Strahovski: Albay Muri Forester
J.K. Simmons: James Forester
Betty Gilpin: Emmy Forester
Sam Richardson: Charlie
Edwin Hodge: Dorian