Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı ne zaman şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra yapısı yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 450 Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacak.

Bakanlık yurtlarında görev almak isteyen adaylar müracaat süreci ile ilgili sorgulamalarını artırdı.

Peki, GSB Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı başvuruları ne zaman, koşullar neler?

BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE VE NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Adaylar müracaatlarını, 08 Eylül 2025 (00.00) – 12 Eylül 2025 (17.00) günlerinde e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla çevrim içi ortamda yapacak.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen kriterleri sağlamak,

2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen en düşük puanı almış olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda görevliyken görevden veya meslekten çıkarılmamış olmak.