Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurularının ardından başvuruda bulunan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 23:29

2025 GSB müracaatı, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Alım kapsamında 2.750 temizlik işçisi, 1.150 ve 500 bakım-onarım çalışanının istihdam edileceği açıklandı.

2025 yılı için tarafından yapılan 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı müracaatları 9 ile 18 Ağustos günleri arasında toplandı.

Başvuruların sona ermesinin ardından gözler müracaatların sonuçlanacağı tarihe çevrilmiş durumda.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB ALIM SONUÇLARI DUYURULDU MU?

GSB personel alımı neticeleri açıklanmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı neticelerinin hangi tarihte duyurulacağı da henüz kesin değil.

Personel alımı sonuçları isim listesinin ilan edilmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALIM YAPILAN KADRO VE KONTENJAN SAYISI

  • Temizlik Personeli 1. Grup Bin 251 Erkek
  • Temizlik Personeli 2. Grup Bin 499 Kadın
  • Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1. Grup (Lisans) 75 Erkek
  • Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 2. Grup (Lisans) 75 Kadın
  • Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 3. Grup (Ön Lisans) 554 Erkek
  • Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 4. Grup (Ön Lisans) 446 Kadın
  • Bakım Onarım Tesisat Personeli 137 Erkek/Kadın
  • Sıhhi Tesisatçı 143 Erkek/Kadın
  • İklimlendirme Personeli 220 Erkek/Kadın.

Sıkça Sorulan Sorular

GSB personel alımı sonuçları açıklandığında adaylar isim listesine nereden ulaşabilecek?
Sonuçlar açıklandığında, adaylar isim listesine Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. Ayrıca duyuru yayımlandığında haberimizde de bağlantı yer alacak.
ETİKETLER
#gençlik ve spor bakanlığı
#personel alımı
#güvenlik görevlisi
#sonuçlar
#Bakım Onarımı
#Gsb Alımı
#Temizlik Işçisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.