Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 GSB personel alımı müracaatı, yoğun bir ilgiyle karşılandı.
Alım kapsamında 2.750 temizlik işçisi, 1.150 güvenlik görevlisi ve 500 bakım-onarım çalışanının istihdam edileceği açıklandı.
2025 yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı müracaatları 9 ile 18 Ağustos günleri arasında toplandı.
Başvuruların sona ermesinin ardından gözler müracaatların sonuçlanacağı tarihe çevrilmiş durumda.
GSB ALIM SONUÇLARI DUYURULDU MU?
GSB personel alımı neticeleri açıklanmadı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı neticelerinin hangi tarihte duyurulacağı da henüz kesin değil.
Personel alımı sonuçları isim listesinin ilan edilmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
ALIM YAPILAN KADRO VE KONTENJAN SAYISI
- Temizlik Personeli 1. Grup Bin 251 Erkek
- Temizlik Personeli 2. Grup Bin 499 Kadın
- Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1. Grup (Lisans) 75 Erkek
- Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 2. Grup (Lisans) 75 Kadın
- Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 3. Grup (Ön Lisans) 554 Erkek
- Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 4. Grup (Ön Lisans) 446 Kadın
- Bakım Onarım Tesisat Personeli 137 Erkek/Kadın
- Sıhhi Tesisatçı 143 Erkek/Kadın
- İklimlendirme Personeli 220 Erkek/Kadın.
Sıkça Sorulan Sorular
GSB personel alımı sonuçları açıklandığında adaylar isim listesine nereden ulaşabilecek?
Sonuçlar açıklandığında, adaylar isim listesine Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. Ayrıca duyuru yayımlandığında haberimizde de bağlantı yer alacak.