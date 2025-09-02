Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 GSB personel alımı müracaatı, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Alım kapsamında 2.750 temizlik işçisi, 1.150 güvenlik görevlisi ve 500 bakım-onarım çalışanının istihdam edileceği açıklandı.

2025 yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı müracaatları 9 ile 18 Ağustos günleri arasında toplandı.

Başvuruların sona ermesinin ardından gözler müracaatların sonuçlanacağı tarihe çevrilmiş durumda.

GSB ALIM SONUÇLARI DUYURULDU MU?

GSB personel alımı neticeleri açıklanmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı neticelerinin hangi tarihte duyurulacağı da henüz kesin değil.

Personel alımı sonuçları isim listesinin ilan edilmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

ALIM YAPILAN KADRO VE KONTENJAN SAYISI

Temizlik Personeli 1. Grup Bin 251 Erkek

Temizlik Personeli 2. Grup Bin 499 Kadın

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1. Grup (Lisans) 75 Erkek

75 Erkek Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 2. Grup (Lisans) 75 Kadın

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 3. Grup (Ön Lisans) 554 Erkek

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 4. Grup (Ön Lisans) 446 Kadın

Bakım Onarım Tesisat Personeli 137 Erkek/Kadın

Sıhhi Tesisatçı 143 Erkek/Kadın

İklimlendirme Personeli 220 Erkek/Kadın.