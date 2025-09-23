Geri ödemesiz 20 bin TL avans kampanyası nedir kimler yararlanabiliyor?

Yapı Kredi’den yapılan duyuruya göre kampanyaya dâhil olanlar müracaatlarını tamamlayıp Sınırsız Hesap açarak, belirlenecek mevduat alt sınırlarına göre 20.000 TL'ye kadar geri ödemesiz avans elde edecekler.

Başvuruların online ortamda kabul edileceği ve sadece 22 ile 23 Eylül tarihlerinde katılım sağlanabilecek kampanya için, Yapı Kredi Mobil uygulamasını telefonunuza indirip ardından "Yapı Kredi Müşterisi Ol" kısmına dokunmak ilk adım olacak.

Kampanyadan sadece 22-23 Eylül 2025 günlerinde 'SINIRSIZ20BIN' kampanya kodunu kullanarak Yapı Kredi’ye ilk kez müşteri olanlar faydalanabilecek.

Bu çerçevede Yapı Kredi kredi kartı açtıkları takdirde 1.000 TL, Yapı Kredi Mobil'den ilk kez sınırsız hesap açarak alt limite uygun şekilde mevduat ekledikleri durumda 19.000 TL olmak üzere toplamda 20.000 TL tutarında indirim yüklemesi yeni açılan Yapı Kredi kredi kartlarına yapılacak.

Kampanya kapsamında yapılacak ödül yüklemesi, 30 Eylül 2025 tarihine kadar tamamlanacak ve her katılımcı bu kampanyadan yalnızca bir kere yararlanabilecek.