Godzilla filminin konusu ne oyuncuları kimler?

Gareth Edwards’ın yönetmenliğinde Godzilla filmi, modern teknolojiyle yeniden yorumlanarak yeni nesil izleyicileri büyülemeyi başardı.

Televizyon ekranlarına gelen Godzilla’nın konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

GODZİLLA FİLMİ KONUSU NE?

2014 yapımı Godzilla, Japonya’da 1999 yılında yaşanan bir nükleer santral felaketiyle birlikte başlıyor.

2014’te, Ford Brody bölgeye gider burada, insanlığı tehdit eden “MUTO”larla karşılaşır.

Bilim insanlarının gizli projesi MUTO’lar, nükleer enerjiyle beslenen yaratıklardır.

Tarih öncesi bir efsane Godzilla uykusundan uyanır ve kaosa sebep olan MUTO’larla bir savaşa girişir.

GODZİLLA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?