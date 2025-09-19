Göztepe Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Müsabaka Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste ikinci maçını alarak çıkışa geçmeye çalışacak.

Göztepe ile Beşiktaş arasındaki mücadele Bein Sports üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca TOD TV platformu üzerinden Göztepe Beşiktaş maçı canlı yayını izlenebilecek. Bein Sports kullanıcıları maçın şifresiz ve canlı yayınına erişebilecek, TOD TV’ye üye olanlar ise internet üzerinden mücadeleyi telefon, tablet, bilgisayar veya televizyondan izleyebilecekler.

Gürsel Aksel Stadı’ndaki müsabaka saat 20.00’de başlarken sahaya çıkacak ilk 11’ler şöyle:

Göztepe 11’i: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan, Janderson.

Beşiktaş 11’i: Mert Günok, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.

Göztepe Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı kanallar arasında Bosna Hersek’te Sport Klub 1 HR, Sırbistan’da Arena 5 Premium ve Portekiz’de Sport TV6 bulunuyor. Bu kanallar üzerinden izleyiciler müsabakayı şifresiz olarak takip edebilecekler.

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Sport Klub 1 HR Sırbistan: Arena 5 Premium

Arena 5 Premium Portekiz: Sport TV6

Resmi yayıncılardan biri Bein Sports olarak duyurulmuş olup Göztepe Beşiktaş maçı burada canlı olarak yayınlanacak. TOD TV platformu da Göztepe Beşiktaş maçının internet üzerinden izlenebileceği alternatif yayıncılardan biri olarak açıklandı. TOD TV’ye üye olan kullanıcılar platform üzerinden Göztepe Beşiktaş maçını takip edebilecekler.

Göztepe Beşiktaş maçı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve canlı yayın ile Bein Sports ile TOD TV ekranlarında olacak.

Ayrıca bazı yabancı kanallar (Sport Klub 1 HR, Arena 5 Premium, Sport TV6) maçın şifresiz yayınını sunacak.

Bein Sports ve TOD TV Göztepe Beşiktaş maçının resmi yayıncıları olacak.

İzleyiciler izlemeyi planladıkları cihazı (telefon, tablet, bilgisayar, TV) göz önünde bulundurarak yayıncının sunduğu erişim seçeneklerini tercih edebilecekler.

Televizyon üzerinden Bein Sports kanalını açarak Göztepe Beşiktaş maçını canlı izleyebilirsiniz.

Göztepe Beşiktaş korsan ve kaçak maç yayın link/linkeri yasal değildir ve güvenilirlikleri yoktur. Bu tür Göztepe Beşiktaş canlı link ve bağlantılar telefon, tablet veya bilgisayar gibi cihazlara zarar verebilecek kötü amaçlı yazılımlar içerebilir. Ayrıca korsan yayınlara erişim hukuki riskler barındırır, izleyicilerin resmi yayıncılar dışında sunulan Göztepe Beşiktaş bedava link/linklere yönelmemesi gerekmektedir.

Göztepe Beşiktaş maçının en güvenilir ve kaliteli izleme seçeneği Bein Sports olarak belirtilmiş olup HD ve güvenli yayın için resmi yayıncılardan takip etmek en doğru yöntem olacaktır.

Göztepe Beşiktaş maçının resmi yayıncısı Bein Sports olup mücadeleyi bu kanal üzerinden izlemek mümkün.

Resmi yayıncılar dışındaki Göztepe Beşiktaş maç linki/linkleri güvenilir olmayabileceği için, izleyicilerin Bein Sports veya TOD TV gibi resmi kaynaklardan izleme tercihleri güvenlik ve yayın kalitesi açısından önerilir.

Bein Sports kullanıcıları için maçın şifresiz olarak canlı yayınına erişim imkanı bulunuyor. Ayrıca yabancı kanallar Sport Klub 1 HR (Bosna Hersek), Arena 5 Premium (Sırbistan) ve Sport TV6 (Portekiz) de şifresiz yayın sunacak kanallar arasında yer alıyor.