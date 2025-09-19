Menü Kapat
Göztepe Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Göztepe Beşiktaş maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor! Göztepe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar ligde oynadığı üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyetle 6 puana sahipken, Göztepe beş maçta iki galibiyet ve üç beraberlikle 9 puanda bulunuyor. İşte Göztepe Beşiktaş canlı yayın bilgileri…

Göztepe Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 19:37

Müsabaka Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. , teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste ikinci maçını alarak çıkışa geçmeye çalışacak.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

ile Beşiktaş arasındaki mücadele Bein Sports üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca TOD TV platformu üzerinden Göztepe Beşiktaş maçı canlı yayını izlenebilecek. Bein Sports kullanıcıları maçın şifresiz ve canlı yayınına erişebilecek, TOD TV’ye üye olanlar ise internet üzerinden mücadeleyi telefon, tablet, bilgisayar veya televizyondan izleyebilecekler.

Gürsel Aksel Stadı’ndaki müsabaka saat 20.00’de başlarken sahaya çıkacak ilk 11’ler şöyle:

Göztepe 11’i: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan, Janderson.

Beşiktaş 11’i: Mert Günok, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.

Göztepe Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Göztepe Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı kanallar arasında Bosna Hersek’te Sport Klub 1 HR, Sırbistan’da Arena 5 Premium ve Portekiz’de Sport TV6 bulunuyor. Bu kanallar üzerinden izleyiciler müsabakayı şifresiz olarak takip edebilecekler.

Göztepe Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar:

  • Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR
  • Sırbistan: Arena 5 Premium
  • Portekiz: Sport TV6
Göztepe Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Resmi yayıncılardan biri Bein Sports olarak duyurulmuş olup Göztepe Beşiktaş maçı burada canlı olarak yayınlanacak. TOD TV platformu da Göztepe Beşiktaş maçının internet üzerinden izlenebileceği alternatif yayıncılardan biri olarak açıklandı. TOD TV’ye üye olan kullanıcılar platform üzerinden Göztepe Beşiktaş maçını takip edebilecekler.

Göztepe Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Göztepe Beşiktaş maçı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve ile Bein Sports ile TOD TV ekranlarında olacak. Bein Sports üzerinden televizyondan izlemek mümkünken, TOD TV aboneleri internet üzerinden telefon, tablet, bilgisayar veya televizyon aracılığıyla Göztepe Beşiktaş maçını takip edebilecekler.

Ayrıca bazı yabancı kanallar (Sport Klub 1 HR, Arena 5 Premium, Sport TV6) maçın şifresiz yayınını sunacak.

Göztepe Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Bein Sports ve TOD TV Göztepe Beşiktaş maçının resmi yayıncıları olacak. Bein Sports kullanıcıları canlı yayına şifresiz erişim sağlayabilecek, TOD TV üyeleri ise internetten Göztepe Beşiktaş maçını izleyebilecekler. Yurtdışındaki izleyiciler için Sport Klub 1 HR, Arena 5 Premium ve Sport TV6 gibi kanallar şifresiz alternatifler sunacak.

İzleyiciler izlemeyi planladıkları cihazı (telefon, tablet, bilgisayar, TV) göz önünde bulundurarak yayıncının sunduğu erişim seçeneklerini tercih edebilecekler.

Göztepe Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Televizyon üzerinden Bein Sports kanalını açarak Göztepe Beşiktaş maçını canlı izleyebilirsiniz. Bein Sports kullanıcıları Göztepe Beşiktaş maçının şifresiz yayınından faydalanabilecekler. İnternet üzerinden izlemek isteyenler için TOD TV platformu, üyelikle erişilebilen bir seçenek olacak. TOD TV aboneliği olanlar telefonu, tableti, bilgisayarı veya televizyonu kullanarak Göztepe Beşiktaş maçını takip edebilecekler.

Göztepe Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ KAÇAK BEDAVA MAÇ

Göztepe Beşiktaş korsan ve kaçak maç yayın link/linkeri yasal değildir ve güvenilirlikleri yoktur. Bu tür Göztepe Beşiktaş canlı link ve bağlantılar telefon, tablet veya bilgisayar gibi cihazlara zarar verebilecek kötü amaçlı yazılımlar içerebilir. Ayrıca korsan yayınlara erişim hukuki riskler barındırır, izleyicilerin resmi yayıncılar dışında sunulan Göztepe Beşiktaş bedava link/linklere yönelmemesi gerekmektedir.

Göztepe Beşiktaş maçının en güvenilir ve kaliteli izleme seçeneği Bein Sports olarak belirtilmiş olup HD ve güvenli yayın için resmi yayıncılardan takip etmek en doğru yöntem olacaktır.

Göztepe Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ CANLI LİNK

Göztepe Beşiktaş maçının resmi yayıncısı Bein Sports olup mücadeleyi bu kanal üzerinden izlemek mümkün. TOD TV platformu da maçın internet üzerinden izlenebileceği resmi bir alternatif olarak açıklandı. TOD TV’ye üye olanlar internet bağlantısı ile Göztepe Beşiktaş maçını takip edebilecekler.

Resmi yayıncılar dışındaki Göztepe Beşiktaş maç linki/linkleri güvenilir olmayabileceği için, izleyicilerin Bein Sports veya TOD TV gibi resmi kaynaklardan izleme tercihleri güvenlik ve yayın kalitesi açısından önerilir.

Göztepe Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Bein Sports kullanıcıları için maçın şifresiz olarak canlı yayınına erişim imkanı bulunuyor. Ayrıca yabancı kanallar Sport Klub 1 HR (Bosna Hersek), Arena 5 Premium (Sırbistan) ve Sport TV6 (Portekiz) de şifresiz yayın sunacak kanallar arasında yer alıyor. TOD TV aboneleri ise platform üzerindeki canlı yayına internetten erişebilecekler.

