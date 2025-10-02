Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Green Card başvuruları başladı mı? 2026 Green Card başvuru takvimi

Her yıl sonbaharda başlayan müracaatlar nedeniyle, Green Card 2026 başvurusu ne zaman yapılacak sorusu Türkiye'de işlemleri bekleyenlerin gündemine taşındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Green Card başvuruları başladı mı? 2026 Green Card başvuru takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 23:46
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 23:46

Evlilik, çalışma ve ikamet hakkına sahip olmak isteyenlerin katıldığı yani Yeşil Kart başvuruları için beklentiler Eylül ayının gelmesiyle çoğaldı.

Green Card müracaat ekranı 2026 için gözler ABD Freetown Elçiliği, DV 2025 web adresine çevrildi.

DV Lottery resmi web sitesi dvprogram.state.gov üzerinden doldurulacak olan Green Card müracaat formu ile 2026 yılı kayıtları başlayacak.

Green Card başvuruları başladı mı? 2026 Green Card başvuru takvimi

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Green Card müracaatları ekim-kasım ayında kabul ediliyor.

Geçen yıl başvurular 2 Ekim 2025 ile 5 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşti.

Ancak 2026 Green Card müracaat tarihleri henüz duyurulmadı.

Green Card başvuruları başladı mı? 2026 Green Card başvuru takvimi

Green Card elde etmek için ise öncelikle müracaat koşullarını karşılamak ve başvurmak gerekiyor.

Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz şekilde müracaat yapılır.

Bu nedenle resmi bir kuruma gerek olmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.

ETİKETLER
#başvuru
#abd
#green card
#Abd Yeşil Kart
#Dv Lottery
#İmmigrasyon
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.