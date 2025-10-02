Green Card başvuruları başladı mı? 2026 Green Card başvuru takvimi

Evlilik, çalışma ve ikamet hakkına sahip olmak isteyenlerin katıldığı Green Card yani ABD Yeşil Kart başvuruları için beklentiler Eylül ayının gelmesiyle çoğaldı.

Green Card müracaat ekranı 2026 için gözler ABD Freetown Elçiliği, DV 2025 web adresine çevrildi.

DV Lottery resmi web sitesi dvprogram.state.gov üzerinden doldurulacak olan Green Card müracaat formu ile 2026 yılı kayıtları başlayacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Green Card müracaatları ekim-kasım ayında kabul ediliyor.

Geçen yıl başvurular 2 Ekim 2025 ile 5 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşti.

Ancak 2026 Green Card müracaat tarihleri henüz duyurulmadı.

Green Card elde etmek için ise öncelikle müracaat koşullarını karşılamak ve başvurmak gerekiyor.

Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz şekilde müracaat yapılır.

Bu nedenle resmi bir kuruma gerek olmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.