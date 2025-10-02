Fatih’te bir evin tavanları deprem nedeniyle hasar alarak çöktü!

Tekirdağ Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki İstanbul’da birçok ilçede hissedildi. Depremin hissedildiği ilçelerden biri de Fatih Silivrikapı Mahallesiydi. Deprem nedeniyle Karakulak Sokakta bulunan 5 katlı binanın son katındaki dairenin tavanı çöktü.

Evde bulunan çocuklar olay anında farklı bir odada olduğu için yaralanmaktan kurtuldu. Tavanın çökmesiyle büyük panik yaşayan çocuklar annelerini arayarak haber verdi. Eve gelen anne Neslihan Arslan tavanın bir bölümünün çöktüğünü gördü. Çökmeyle moloz dolan evin son hali cep telefonu kamerasına yansıdı.