Berke Özer kimdir nereli? Avrupa Ligi'nde tarihe geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille deplasmanda Roma'yı 1-0’lık sonuçla mağlup ederken 25 yaşındaki eldiven Berke Özer tarihe geçti.

Berke Özer kimdir nereli? Avrupa Ligi'nde tarihe geçti
Haber Merkezi
02.10.2025
02.10.2025
'nin 2. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransız temsilcisi, 6. dakikada Hakon Haraldsson'un golüyle 1-0 üstünlük kurdu.

80. dakikada Roma kazandı ve Artem Dovbyk'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Berke Özer kimdir nereli? Avrupa Ligi'nde tarihe geçti

Sonrasında hakem penaltının yinelenmesine karar verdi.

Fakat milli kaleci topu yeniden kurtardı.

Belçikalı hakem Erik Lambrechts, Berke'nin önde olduğunu bildirerek penaltıyı bir kez daha tekrar ettirdi.

Bu defa beyaz noktanın başına Matias Soule geçti ancak, milli eldiven 3. penaltı atışında da kalesinde devleşerek meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

Berke Özer kimdir nereli? Avrupa Ligi'nde tarihe geçti

BERKE ÖZER KİMDİR?

Berke Özer, 2000 senesinde İzmir’in Konak ilçesinde doğdu.

Futbola Altınordu akademisinde adım attı.

Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Berke, 2024-2025 sezonunda sergilediği başarılı performansla en çok dikkat çeken kalecilerden biri haline geldi.

Galatasaray’la bir dönem ismi geçen Berke Özer, yaz transfer döneminin son gününde Lille’e imza attı.

#Futbol
#uefa avrupa ligi
#Roma
#penaltı
#lille
#gol
#berke özer
#Aktüel
