Ülke puanı sıralaması 2025-2026 güncel puanlarla açıklandı

Ülke puanı sıralaması 2025-26 sezonu güncel durumu belli oldu. UEFA’nın ülkeler sıralaması, 2027-28 sezonunda Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve başlayacakları turları belirleyecek. Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un mücadelesi sürerken Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki puanı da haftalık olarak değişiyor. İşte 2025-2026 Ülke puanı sıralaması…

Ülke puanı sıralaması 2025-2026 güncel puanlarla açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 21:47

2026 ülkeler sıralaması güncel puanlarla açıklandı. Ülkelerin Avrupa kupalarındaki başarıları sıralamaya doğrudan etki ediyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026

UEFA ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı. İngiltere’yi İtalya ve İspanya takip ederken Almanya ve Fransa ilk beşi tamamladı. Hollanda, Portekiz, Belçika, ve Çekya da ilk 10 içerisinde bulunuyor. Avrupa kupalarında alınan her puan ülkelerin sıralamadaki yerini doğrudan etkiliyor.

Ülke puanı sıralaması 2025-2026 güncel puanlarla açıklandı

Güncel ülke puanı sıralaması şu şekilde:

  1. İngiltere: 97,116
  2. İtalya: 86,374
  3. İspanya: 80,203
  4. Almanya: 76,831
  5. Fransa: 69,534
  6. Hollanda: 62,033
  7. Portekiz: 58,666
  8. Belçika: 56,150
  9. Türkiye: 44,000
  10. Çekya: 40,700
Ülke puanı sıralaması 2025-2026 güncel puanlarla açıklandı

ÜLKE PUANI 2026 TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANDA?

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 44,000 puanla 9. sırada bulunuyor. , ve Samsunspor’un Avrupa kupalarındaki devam eden mücadeleleri Türkiye’nin puanına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu katkılar sıralamanın gidişatını belirleyecek ve 2027-28 sezonunda Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını şekillendirecek.

Ülke puanı sıralaması 2025-2026 güncel puanlarla açıklandı

Türkiye’nin 9. sıradaki konumu, önümüzdeki yıllarda Avrupa kupalarına katılacak temsilcilerin sayısı açısından kritik bir rol oynayacak. Avrupa arenasında kazanılacak her galibiyet ve elde edilecek her beraberlik, sıralamadaki puanların artmasını sağlayacak.

