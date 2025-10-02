Ülke puanı sıralaması 2025-2026 güncel puanlarla açıklandı

2026 UEFA ülkeler sıralaması güncel puanlarla açıklandı. Ülkelerin Avrupa kupalarındaki başarıları sıralamaya doğrudan etki ediyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026

UEFA ülkeler sıralamasında zirvede İngiltere yer aldı. İngiltere’yi İtalya ve İspanya takip ederken Almanya ve Fransa ilk beşi tamamladı. Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve Çekya da ilk 10 içerisinde bulunuyor. Avrupa kupalarında alınan her puan ülkelerin sıralamadaki yerini doğrudan etkiliyor.

Güncel ülke puanı sıralaması şu şekilde:

İngiltere: 97,116 İtalya: 86,374 İspanya: 80,203 Almanya: 76,831 Fransa: 69,534 Hollanda: 62,033 Portekiz: 58,666 Belçika: 56,150 Türkiye: 44,000 Çekya: 40,700

ÜLKE PUANI 2026 TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANDA?

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 44,000 puanla 9. sırada bulunuyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa kupalarındaki devam eden mücadeleleri Türkiye’nin puanına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu katkılar sıralamanın gidişatını belirleyecek ve 2027-28 sezonunda Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını şekillendirecek.

Türkiye’nin 9. sıradaki konumu, önümüzdeki yıllarda Avrupa kupalarına katılacak temsilcilerin sayısı açısından kritik bir rol oynayacak. Avrupa arenasında kazanılacak her galibiyet ve elde edilecek her beraberlik, sıralamadaki puanların artmasını sağlayacak.