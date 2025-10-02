CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmasında kilit isim Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyum kararı

İlk önce Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda adı çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, kamu ihalelerine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, kamu hazinesini milyarlarca lira zarar uğratmak suçuyla gündeme gelen ve gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra itirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

16 ŞİRKETİNE KAYYUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kayyum kararı geldi.

Aktaş'ın 16 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

NE OLMUŞTU?

Etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra verdiği ifadelerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyelere yönelik operasyonların gelişmesine ve belediye başkanları ile çok sayıda bürokratların tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş’ın katıldığı kamu ihalelerine fesat karıştırıp devleti milyarlarca lira zarara uğratarak dolandırdığı Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuyla tespit edilmişti.