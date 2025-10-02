Menü Kapat
22°
 | Selahattin Demirel

CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmasında kilit isim Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyum kararı

Başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelerle ilgili yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında kilit isim konumunda olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyum atandı.

CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmasında kilit isim Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyum kararı
AA
02.10.2025
03.10.2025
saat ikonu 01:36

İlk önce Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda adı çıkar amaçlı kurmak, kamu ihalelerine fesat karıştırmak, vermek, kamu hazinesini milyarlarca lira zarar uğratmak suçuyla gündeme gelen ve gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra itirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmasında kilit isim Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyum kararı

16 ŞİRKETİNE KAYYUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kararı geldi.

Aktaş'ın 16 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () kayyum olarak atandı.

NE OLMUŞTU?

Etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra verdiği ifadelerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyelere yönelik operasyonların gelişmesine ve belediye başkanları ile çok sayıda bürokratların tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş’ın katıldığı kamu ihalelerine fesat karıştırıp devleti milyarlarca lira zarara uğratarak dolandırdığı Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuyla tespit edilmişti.

