26°
 Hüseyin Bahcivan

Green Card başvuruları ne zaman 2025? Başvurular için geri sayım başladı

ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde etmek isteyenlerin başvurduğu Green Card başvurularının başlamasına sayılı günler kaldı. Adaylar tarafından Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Green Card başvuruları ne zaman 2025? Başvurular için geri sayım başladı
26.08.2025
26.08.2025
26.08.2025 saat 17:37

Amerika Birleşik Devletleri'nde () yaşamak isteyenlerin başvurduğu , başvurularına sayılı günler kaldı.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı eylül ayına gelmemiz ile birlikte tekrardan gündeme geldi.

Green Card başvuruları ne zaman 2025? Başvurular için geri sayım başladı

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

Green Card başvuruları her yıl ayının ilk haftasında başlıyor. Bir ay boyunca süreci devam ediyor. Başvuru süresinin sona ermesinin ardından sonuçların ise 2026 Mayıs ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

Green Card başvuruları ne zaman 2025? Başvurular için geri sayım başladı

GREEN CARD BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi başvuruları ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Başvuru yapacak olan adayların başvuru formunu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurması gerekiyor. Ayrıca gerekli belgelerin de adaylar tarafından eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesi büyük önem taşıyor.

Green Card başvuruları ne zaman 2025? Başvurular için geri sayım başladı

GREEN CARD BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER NELER?

Green Card başvurusunda gerekli olan temel belgeler şunlardır:

  • Başvuru formu
  • Doğum belgesi
  • Medeni hal belgesi
  • Eğitim ve iş deneyim belgeleri
  • Başvuru ücreti
  • Fotoğraf
