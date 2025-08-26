Green Card başvuruları ne zaman 2025? Başvurular için geri sayım başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşamak isteyenlerin başvurduğu Green Card, başvurularına sayılı günler kaldı.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı eylül ayına gelmemiz ile birlikte tekrardan gündeme geldi.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

Green Card başvuruları her yıl Ekim ayının ilk haftasında başlıyor. Bir ay boyunca başvuru süreci devam ediyor. Başvuru süresinin sona ermesinin ardından sonuçların ise 2026 Mayıs ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi başvuruları ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Başvuru yapacak olan adayların başvuru formunu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurması gerekiyor. Ayrıca gerekli belgelerin de adaylar tarafından eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesi büyük önem taşıyor.

GREEN CARD BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER NELER?

Green Card başvurusunda gerekli olan temel belgeler şunlardır: