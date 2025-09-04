Gürcistan Türkiye CANLI YAYIN nereden izlenir? Milli maç başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde E Grubu’nda yer alan A Milli Takım, ilk sınavına Gürcistan deplasmanında çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde yayın bilgileri, maç kadroları ve eleme sistemi netleşti.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolundaki ilk grup maçında Gürcistan ile deplasmanda mücadele ediyor. Başkent Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanacak maç, saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek hakem ekibinde Davide Massa’nın yanı sıra yardımcılar Filippo Meli ve Stefano Alassio görev alacak. Dördüncü hakem olarak Matteo Marcenaro sahada yer alacak.

Türkiye, bu karşılaşmanın ardından grup aşamasındaki ikinci maçını 7 Eylül Pazar günü Konya’da İspanya’ya karşı oynayacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Bulgaristan ile İspanya, saat 21.45’te kozlarını paylaşacak. E Grubu’nda alınacak sonuçlar, Dünya Kupası’na katılım yolunda büyük önem taşıyor.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE 11'LER

Mücadelede sahaya çıkacak ilk 11’ler de belli oldu. Gürcistan maça Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia ve Mikautadze ilk 11’iyle çıkıyor.

A Milli Takımımız ise Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Eren, İsmail, Hakan, Kerem, Arda, Yunus ve Kenan’dan oluşan kadro ile sahaya çıkıyor.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE NEREDEN İZLENİR?

Türkiye ile Gürcistan arasındaki mücadele, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, TV8’in yanı sıra EXXEN platformu üzerinden de şifresiz olarak takip edilebilecek.

Ayrıca TV8’in resmi internet sitesi üzerinden de mücadeleyi canlı izlemek mümkün olacak. Televizyon başında olmayan futbolseverler de karşılaşmayı internet üzerinden takip edebilecek.

TV8 GÜRCİSTAN TÜRKİYE CANLI YAYIN

TV8, Gürcistan Türkiye karşılaşmasını futbolseverlere şifresiz olarak ulaştıracak. Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan kanalın güncel frekans bilgileri de açıklandı. Futbolseverler, doğru frekans ayarlarını yaparak karşılaşmayı uydu üzerinden takip edebilecek.

TV8’in Türksat 4A frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans 12356 MHz, Polarizasyon Yatay (Horizontal), Symbol Rate 7100 Ksym/s, FEC 2/3.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Karşılaşma TV8 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Ayrıca EXXEN kullanıcıları da platform üzerinden maçı şifresiz şekilde takip edebilecek. TV8’in resmi internet sitesi üzerinden de karşılaşmayı canlı olarak izlemek mümkün.