Gürcistan Türkiye hangi kanalda? Milli maç şifresiz yayınlanacak

A Milli Takım, Gürcistan karşılaşması öncesi ilk idmanını İstanbul’da gerçekleştirdi. Milliler, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla E Grubu’ndaki ilk sınavına hazırlanıyor.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE HANGİ KANALDA?

Türkiye’nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan ile oynayacağı mücadele futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Karşılaşmanın canlı yayın haklarını elinde bulunduran kanallar ise TV8 ve EXXEN olarak açıklandı. Maçı ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, TV8 veya EXXEN üzerinden müsabakayı takip edebilecek.

4 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak maç, şifresiz olarak TV8’den izlenebilecek. Ay-yıldızlıların deplasmandaki ilk sınavı olması nedeniyle büyük önem taşıyan karşılaşmada yayın bilgileri futbolseverlere kolay erişim sağlamak amacıyla TFF tarafından da duyuruldu.

MİLLİ MAÇI HANGİ KANAL VERİYOR?

Ay-yıldızlıların Gürcistan deplasmanında oynayacağı mücadele, Türkiye’de TV8 ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak. Maç saatinde hem televizyon hem de internet üzerinden karşılaşmayı izlemek mümkün olacak.

TÜRKİYE ADAY KADROSU

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde belirlenen A Milli Takım kadrosunda, hem deneyimli hem de genç isimler yer alıyor. Kadroda kaleci mevkisinde Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok ve Uğurcan Çakır yer alıyor. Savunmada ise Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik bulunuyor.

Orta sahada Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan görev alacak. Hücum hattında ise Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün davet edildi.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye’nin Gürcistan ile karşılaşacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında Gürcistan karşısında sahaya çıkarken, E Grubu’ndaki ikinci karşılaşmalarında ise İspanya ile mücadele edecek.