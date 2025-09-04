Menü Kapat
Gürcistan Türkiye maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Kenan Yıldız, Arda Güler oynayacak mı?

Gürcistan - Türkiye maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Ay-Yıldızlılar bugün ilk maçına çıkacak. Vatandaşlar tarafından Gürcistan - Türkiye maçında Kenan Yıldız ve Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı araştırılmaya başlandı. Gürcistan - Türkiye muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 17:00

A Milli Takımımız bugün 2026 kapsamında bugün E Grubu'nda Gürcistan karşısında ilk maçına çıkacak.

Deplasmanda oynayacağımız karşılaşmanın başlamasına saatler kala ve 'in oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından Gürcistan - Türkiye maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇ KADROSU

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak olan Gürcistan - Türkiye maçının aday kadrosu (TFF) tarafından duyuruldu.

KALECİ: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

ORTA SAHA: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökcü, Salih Özcan

FORVET: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

KENAN YILDIZ, ARDA GÜLER GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler'in Gürcistan - Türkiye karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Kenan Yıldız geçtiğimiz yıldan beri Juventus formasıyla ilk 11 olarak sahaya çıkıyor. Gösterdiği performans ile İtalya Serie A'da en dikkat çeken genç futbolcular arasında yer alıyor.

Bir diğer milli futbolcumuz Arda Güler ise Xabi Alonso'nun Real Madrid'e gelmesiyle birlikte ilk 11'de yer almaya başladı. Arda Güler bu sezon İspanya devinin ilk 11'inin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MUHTEMEL İLK 11

Gürcistan - Türkiye karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochosvili, Azarovi, Kochorashvili, Gagnidze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

ETİKETLER
#türkiye futbol federasyonu
#a milli takım
#kenan yıldız
#arda güler
#fıfa dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Dünya Kupası Elemeleri
#Gürcistan Türkiye
#Gürcistan-türkiye
#Aktüel
