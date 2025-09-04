Gürcistan Türkiye maç sonucu kaç kaç? Millilerden harika başlangıç

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun açılış maçında A Milli Takım, Gürcistan’a misafir oldu.
Milliler, mücadeleyi 3-2’lik skorla kazanarak Dünya Kupası Elemeleri’ne zaferle başladı.
Ay-yıldızlı ekip, 3. dakikada Mert Müldür’ün golüyle öne geçti.
Dakikalar 41’i gösterdiğinde sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı ve farkı 2-0’a taşıdı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve devreye 2 farklı üstünlükle girildi.
Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada Yunus Akgün’ün asistini gole çevirdi ve durumu 3-0 yaptı.
Oyuna 67. dakikada giren Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Gürcistan 63. dakikada Davitashvili’nin golüyle umut bulurken, son sözü 90+8’de Kvaratskhelia söyledi.
Bu sonuçla birlikte gruba 3 puanla başlayan Milliler, ikinci karşılaşmada İspanya’yı ağırlayacak.
Gürcistan ise Bulgaristan’ı misafir edecek.