Hac kesin kayıtları ne zaman yapılacak belli oldu mu? Kura sonuçları ve kayıt takvimi

Hac kesin kayıt zamanları 2025, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Kutsal topraklara gitmeyi arzulayan Müslümanların beklediği hac kura çekimi 5 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Kurada ismi çıkan vatandaşlar, Diyanet'in belirlemiş olduğu takvimde hac kesin kayıtlarını yapabilecek.

Diğer yandan, belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine boş kontenjan kayıtlarının alınıp alınmayacağı da gündemdeki bir diğer konu haline geldi.

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Türkiye’ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceğine dair kararın, 9 Kasım’da Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde imzalanacak anlaşma ile kesinleşmesi bekleniyor.

Sonrasında hac kesin kayıt tarihleriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı ayrı bir bilgilendirme yayınlayacak.

Hac kesin kayıt başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

Vatandaşlar e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numaralarıyla hac başvurularını tamamlayabilecek.

Boşta kalan kontenjanlar ise daha sonra duyurulacak.