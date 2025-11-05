Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hac kesin kayıtları ne zaman yapılacak belli oldu mu? Kura sonuçları ve kayıt takvimi

Kaydını yenileyen ve ön kayıt gerçekleştiren 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları tamamlandı. Kuraların ardından gözler kesin başvuru tarihi ve sürece çevrildi.

Hac kesin kayıtları ne zaman yapılacak belli oldu mu? Kura sonuçları ve kayıt takvimi
kesin kayıt zamanları 2025, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Kutsal topraklara gitmeyi arzulayan Müslümanların beklediği hac kura çekimi 5 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Kurada ismi çıkan vatandaşlar, 'in belirlemiş olduğu takvimde hac kesin kayıtlarını yapabilecek.

Diğer yandan, belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine boş kontenjan kayıtlarının alınıp alınmayacağı da gündemdeki bir diğer konu haline geldi.

Hac kesin kayıtları ne zaman yapılacak belli oldu mu? Kura sonuçları ve kayıt takvimi

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Türkiye’ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceğine dair kararın, 9 Kasım’da ’ın Cidde kentinde imzalanacak anlaşma ile kesinleşmesi bekleniyor.

Sonrasında hac kesin kayıt tarihleriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı ayrı bir bilgilendirme yayınlayacak.

Hac kesin kayıt başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

Vatandaşlar e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numaralarıyla hac başvurularını tamamlayabilecek.

Boşta kalan kontenjanlar ise daha sonra duyurulacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Boş kalan hac kontenjanları için ek kayıt yapılacak mı?
Diyanet, belirlenen sürede kayıt yaptırmayanların yerlerine yeni kontenjan açılıp açılmayacağına ilişkin bilgilendirmeyi daha sonra yapacak.
