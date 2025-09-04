Menü Kapat
28°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman?

2026, ön kayıt işlemlerini tamamlayan hacı adaylarının gündeminde hac kuralarının tarihi yer alıyor.

Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman?
kurası zamanı 2026 için geri sayım başladı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac ön müracaat başvurusu sürerken gözler hac kura programına çevrildi.

Yapılan bilgilendirmeyle beraber 11 Ağustos tarihinde başlayan hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, e-Devlet aracılığıyla Eylül ayına dek yapılabilecek.

Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman?

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Hac ön müracaat ve kayıt yenileme başvuruları, 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 günleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

2026 senesinde ilk kez hacca gitmek için müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza ön kayıt olanağı verilmiş olup kendilerinden kişi başına 950,00 TL (Dokuzyüzelli Türk Lirası) hac ön başvuru ücreti tahsil edilecek.

Ön başvuru yaptırdıktan sonra vazgeçenlere veya kesin kayıt hakkı kazanamayıp hacca gidemeyenlere ön müracaat ücreti geri ödenmeyecektir.

Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman?

HAC KURASI 2026 NE ZAMAN?

Kura, kesin kayıt, hac süreci gibi ayrıntılarda Başkanlığımızca yapılacak açıklama ve bilgilendirmeleri Diyanet'in resmi sitesi (hac.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

2026 hac kurasında ön kayıt yaptıranlar için ücret iade edilecek mi?
Diyanet’in açıklamasına göre, ön kayıt sonrası vazgeçenlere veya kura sonucu kesin kayıt hakkı kazanamayanlara ödenen 950 TL’lik başvuru ücreti geri ödenmeyecek.
