Hafta sonu yağmur var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı

İstanbul
Bu hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı belli olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 13 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklıkları orta derece olacak. Cumartesi günü sıcaklık 26 derece olurken yağış beklentisi bulunmuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Marmara Bölgesi genelinde ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleriyle kuzey çevrelerinde rüzgar beklediğini söylerken sıcaklıkları mevsim sıcaklıklarının üzerinde olacağını paylaştı.